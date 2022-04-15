Завдання кораблів – продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря

Групу з п'яти кораблів, які увійшли до Балтійського моря, очолює фрегат королівського військово-морського флоту Нідерландів De Zeven Provinciën.

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У четвер, 14-го квітня, до Балтійського моря увійшла частина кораблів групи SNMG1. Решта кораблів прийдуть 15-го квітня.

Три фрегати, які стоять у Талліннському порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях "Холодна відповідь".

Повідомляється, що першочергове завдання кораблів – продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря.

Також наступного тижня відбудуться спільні навчання з естонським військово-морським флотом.

Кораблі НАТО простоять у терміналі щонайменше тиждень. Наступного тижня їм на зміну прийде інша група військово-морських сил Альянсу.

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