Завдання кораблів – продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря
Групу з п'яти кораблів, які увійшли до Балтійського моря, очолює фрегат королівського військово-морського флоту Нідерландів De Zeven Provinciën.
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У четвер, 14-го квітня, до Балтійського моря увійшла частина кораблів групи SNMG1. Решта кораблів прийдуть 15-го квітня.
Три фрегати, які стоять у Талліннському порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях "Холодна відповідь".
Повідомляється, що першочергове завдання кораблів – продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря.
Також наступного тижня відбудуться спільні навчання з естонським військово-морським флотом.
Кораблі НАТО простоять у терміналі щонайменше тиждень. Наступного тижня їм на зміну прийде інша група військово-морських сил Альянсу.
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