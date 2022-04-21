Корабли отгребли на другую сторону побережья, – Арестович о последствиях уничтожения "Москвы"

Недавно украинские ОМП потопили российский крейсер "Москва". Сразу после этого другие корабли очень быстро отплыли на другую сторону Крымского побережья.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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По его словам, российские корабли отгребли очень быстро после того, как поняли, что мы ударили по "Москве".

Они отгребли подальше от Севастополя на другую сторону Крымского побережья. Потому что боятся, что "Нептуны" долетят и до них,

– заявил Арестович.

Он говорит, что украинское Министерство обороны в шутку попросило Турцию пропустить дополнительные российские корабли через Босфор, чтобы наш "Нептун" мог попрактиковаться.

Первое видео подбитого крейсера "Москва" после мощного удара:



Советник главы ОП сообщил, что у Черноморского флота России есть хорошая традиция – "в любой непонятной ситуации затапливаться".

"Я предлагаю им сделать это в третий раз. Потому что, во-первых, потеря флагмана "Москвы" очень символический удар. Во-вторых, это принципиально изменило расстановку сил в бассейне Черного моря не в пользу России", – подчеркнул он.

Арестович утверждает, что утопить "Москву" – это то же, что одним ударом уничтожить целую танковую дивизию.

Там остались небольшие фрегаты и другие корабли, но это уже не тот Черноморский флот, у которого был "мощный зонт" ПВО и возможность бить крылатыми ракетами, что обеспечивала "Москва",

– заверил он.

Арестович говорит, что теперь "Москва" - это дайверский объект на дне Черного моря, и наш министр обороны пригласил всех "понырять" после войны.

По предварительным данным советника главы ОП, там погибло не менее трети экипажа. Часть они спасли, но их сейчас допрашивают ФСБ, не было ли предателя на борту.

К слову, мать уцелевшего матроса из "Москвы" рассказала, что на борту крейсера находились около 510 человек. Сын сказал о 40 погибших. По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе. Кроме того, есть пострадавшие, у них в основном оторванные конечности.

Смотрите полное интервью с Алексеем Арестовичем: