Корабли РФ могут заходить в порты ЕС с сигналом SOS: Украина будет следить за злоупотреблением

Начала действовать директива ЕС о запрете российским судам заплывать в порты стран союза.

Запрет касается всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, которые изменили регистрацию России после 24 февраля. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

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Отныне всем морским судам запретили доступ к портам стран ЕС. Однако есть некоторые исключения. Это решение не будет распространяться на те корабли, что подали сигнал SOS (Mayday). По словам Ермака, в таком случае они будут приниматься индивидуально.

Мы будем отслеживать, как именно применяются такие исключения и не использует ли их Россия для обходных маневров против ограничений,

– отметил руководитель ОП в своей телеграмме.

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