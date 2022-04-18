Заборона стосується всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили реєстрацію Росії після 24 лютого. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Читайте також: Всі країни Євросоюзу, які мають порти, не обслуговуватимуть російські кораблі

Відтепер всім морським суднам заборонили доступ до портів країн ЄС. Проте існують певні винятки. Це рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що подали сигнал SOS (Mayday). За словами Єрмака, у такому випадку вони ухвалюватимуться індивідуально.

Ми будемо відстежувати, як саме застосовуються такі винятки і чи не використовує їх Росія для обхідних маневрів проти обмежень,

– зазначив керівник ОП у своєму телеграмі.

Вас це може зацікавити – 3 000 російських суден тепер нікуди не попливуть: відео