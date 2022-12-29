Российские корабли продолжают дежурство в море, но "Калибров" стало меньше, – Братчук

Российские оккупанты утром 29 декабря в очередной раз массированно обстреляли Украину ракетами, в том числе из акватории Черного моря. В настоящее время российские корабли продолжают дежурство в море.

Об этом 24 каналу рассказал пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук. Он добавил, что утром в акватории Черного моря находились вражеские корабли, суммарно имевшие 20 ракет типа "Калибр".

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"Калибров" стало меньше

В частности, утром в море было два российских надводных корабля, а затем к ним присоединилась одна подлодка. Братчук сообщил, что вражеские корабли могут идти в бухты вблизи Севастополя, что в оккупированном Крыму.

Там российские захватчики, вероятно, планируют пополнить боекомплект. Это может занять некоторое время.

"Калибров" стало меньше, чем это было один – два месяца назад,

– отметил пресс-серктарь Одесской ОВА.

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Оккупанты атаковали Украину 69 ракетами

Детали о массированной террористической атаке рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он сообщил, что россияне запустили по территории нашего государства 69 ракет. Благодаря невероятной работе противовоздушной обороны Украины удалось сбить 54 вражеских крылатых ракет.

"Агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракеты", – заявил Залужный.

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