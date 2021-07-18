Речь идет о ракетном истребителе Военно-Морских Сил США класса Arleigh Burk USS Ross. А также – о транспортно-десантном корабле USNS Yuma.
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В ВМС США отметили важность Черного моря
По словам командующего Ross Джон Д. Джона, США показали участием в тренировках свою позицию по Черному морю. "Мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона, вместе с нашими союзниками в НАТО и партнерами", – отметил командующий.
Мы направляемся через Средиземное море и можем гордиться тем, что мы значительно укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия на протяжении нашего пребывания в Черном море,
– подчеркнул Джон Д. Джон.
Также в ВМС отметили, Черное море – очень важный водный путь для морской торговли и стабильности в Европе. На территории региона США регулярно взаимодействуют с такими союзниками и партнерами, как Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина.
Что такое "Си Бриз"?Это военные учения, в которые вовлечен ряд стран мира. Мероприятие проходит на территории нашего государства, начиная с 1997 года. Его совместно организовывают США и Украина.
Кратко об учениях "Си Бриз-2021"
- В 2021 году украинско-американские военные учения "Си Бриз" проходили с 28 июня по 10 июля.
- В мероприятии приняли участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5 тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.
- Нынешние учения вызвали истерику у России. В пропагандистских СМИ тренировки назвали "провокационным ходом".