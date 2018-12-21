Корабли и вертолеты: Канада усилит военное присутствие в Арктике
Канада выделила средства и внедряет несколько проектов, которые позволят повысить обороноспособность в Арктике. Для этого оборонное ведомство страны увеличит финансирование, а также количество судов и вертолетов в регионе.
Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан в интервью радио СВС.
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Он подчеркнул, что создание новой инфраструктуры имеет целью "поддержать способность Канады реагировать на Севере".
Возможности не связаны исключительно с обороной, говорится также о поддержке местных жителей, поэтому мы применяем цельный правительственный подход,
– пояснил министр.
При этом Саджан отметил, что увеличение постоянного военного контингента тоже является важным.
"Мы уже поддерживаем нашу состоятельность в этом регионе не только большим количеством судов, но и с помощью новых вертолетов", – заверил глава оборонного ведомства Канады.
Однако, по словам министра, учитывая огромные канадские арктические территории, мгновенно усилить позицию Канады не удастся. На достижение нужного уровня финансирования страна требует немного больше времени.
К слову, 25 октября начались военные учения Trident Juncture 2018 – крупнейшие в истории НАТО со времен "холодной войны". Тема учений – отработка ответа Альянса на атаку "вымышленного агрессора" на одного из его членов. Ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения должны стать сигналом для России о том, что страны-члены организации готовы к коллективной обороне. К слову, украинские военные также принимают участие в мастштабних стратегически военных учениях Trident Juncture 2018.
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