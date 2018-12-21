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      Кораблі та гелікоптери: Канада посилить військову присутність в Арктиці

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      Канада посилить військову присутність в Арктиці
      Канада посилить військову присутність в Арктиці / Ілюстративне фото

      Канада виділила кошти та впроваджує кілька проектів, що дозволять підвищити обороноздатність у Арктиці. Для цього оборонне відомство країни збільшить фінансування, а також кількість суден та гелікоптерів у регіоні.

      Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан в інтерв'ю радіо СВС.

      Читайте також: Агресія Росії в Арктиці: у НАТО заявили про готовність до відповіді

      Він наголосив, що створення нової інфраструктури має на меті "підтримати здатність Канади реагувати на Півночі".

      Можливості не пов’язані винятково з обороною, йдеться також про підтримку місцевих мешканців, тож ми застосовуємо цілісний урядовий підхід,
      – пояснив міністр.

      При цьому Саджан зазначив, що збільшення постійного військового контингенту теж є важливим.

      "Ми вже підтримуємо нашу спроможність у цьому регіоні не лише більшою кількістю суден, а й за допомогою нових гелікоптерів", – запевнив глава оборонного відомства Канади.

      Однак, за словами міністра, з огляду на величезні канадські арктичні території, миттєво посилити позицію Канади не вдасться. На досягнення потрібного рівня фінансування країна потребує трохи більше часу.

      До слова, 25 жовтня розпочались військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО з часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. Раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. До слова, українські військові також беруть участь у мастштабних стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018.

      Теги: авіація Новини політики Канада Арктика Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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