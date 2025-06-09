Почти 170 тысяч долларов от уклонистов: организаторы схем побега придумывают все новые методы

Украинские пограничники фиксируют, что до полномасштабного российского вторжения задерживали в основном иностранных граждан. Сейчас ситуация изменилась и теперь среди нарушителей в основном украинцы призывного возраста.

В ГПСУ отмечают, что если раньше они выбирали для пересечения границы реку Тису, то после многочисленных жертв теперь отдают предпочтение лесам и горной местности. Подробнее о том, почему и этот вариант является крайне опасным рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Среди вызовов дикие животные и переменчивая погода

Наибольшая опасность для нарушителей в горном пограничье – вовсе не пограничники, а погодные условия и стаи диких животных. Пограничник Даниил Бабейко рассказал, что участок границы, где он служит, простирается на 20 километров. Самая высокая точка, на которую ежедневно поднимается пограничный наряд – 1134 метра над уровнем моря.

У нас их здесь очень много разных. Начиная от волка, заканчивая медведем, дикими кабанами. Из мирных: олени, косули. Гадюк здесь много,

– рассказал Даниил Бабейко, пограничник.

У пограничников был служебный пес Вегас: умный, сообразительный, умело мог задерживать нарушителей границы. Однажды, когда в 7 утра на территории соседней страны завыли волки, пес сорвался с поводка и побежал туда. Впоследствии польские пограничники сообщили своим украинским коллегам, что четвероногого разодрали волки.

Кроме диких животных угрожающим в горной местности является переменчивая погода: то жара, то шквальный ветер с грозами. Пограничник Денис Ращик отметил, что сейчас в теплое время года, когда везде зелень, нарушители пользуются этим. По его словам, обстановка начинает становиться более динамичной, наблюдается уже несколько задержаний и прогнозируется, что в дальнейшем их станет больше.

К чему прибегают нарушители

Беглецы охотно выбирают для пересечения границы населенные пункты Закарпатья. Среди таких – поселок Гуняди Береговского района, отсюда в Венгрию можно дойти пешком. На днях пограничный БпЛА зафиксировал задержание группы молодых людей, которые пытались это сделать.

Организаторами подпольного "турагентства" оказались двое местных жителей. Через соцсети они искали потенциальных клиентов, желающих покинуть Украину. Таких собирали в городе Берегово и обеспечивали жильем. Стоимость такого "трансфера" составляла от 7 до 15 тысяч долларов. В общем организаторы схемы переправки мужчин за границу должны были бы разбогатеть почти на 170 тысяч.

В ГПСУ отмечают, что не у всех есть такие деньги, поэтому большинство украинцев призывного возраста, которые хотят незаконно пересечь границу, самостоятельно рисуют себе маршруты.

Наибольшее количество людей – это те, кто идет наугад. Придумали, по карте посмотрели, что там дорога, недалеко до границы. Но они не понимают, что мы же видим, что это угрожающее направление. Там усиленные наряды, технические средства,

– объяснил Денис Ращик, пограничник.

На днях в подразделение Дениса доставили мужчину, которого задержали пограничные оперативники в одном из поселков недалеко от Ужгорода. Они сообщили, что задержанный причастен к схеме незаконной переправки мужчин через границу.

"Показали какие-то видосики, не знаю, что это. И поэтому я здесь. Сейчас адвокат мой разбирается. Типа кого-то переводил... Меня там не было. Я не знаю, может попутали. Может кому я дорогу перешел. Хотя вряд ли, может хотели закрыть дело, сбросили на меня", – озвучил задержанный.

В тот же день к пограничникам попал еще один молодой человек, он ехал на моноколесе. Чтобы не вызвать к своей персоне ни малейшего подозрения, парень вещей с собой не взял. Когда выехал за пределы Ужгорода, его сразу зафиксировал беспилотник. До границы задержанный не доехал всего 300 метров.

Пограничник Денис Ращик отметил, что среди задержанных не только те, кто стремятся покинуть Украину, есть случаи противоположные. Ситуации, когда люди наоборот возвращались домой, с его слов, не редкость.

Они в свое время незаконно пересекли границу, поняли, что их там никто не ждет, они там никому не нужны, там работы нет, отношение в разы хуже, чем у нас тут. Люди возвращались,

– рассказал работник ГПСУ.

Тех, кто не видит себя в Украине, пограничник Денис Ращик встречает ежедневно. Большинство задержанных на этом участке доставляют в его подразделение. Он подытожил, что с наступлением тепла таких "гостей" становится больше.