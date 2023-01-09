К аналогичным шагам Россия уже прибегала и раньше, но это называлось не "корейским сценарием", а "Минском". Об этом в эфире 24 канала заявил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Украина на "корейский сценарий" не пойдет

По его словам, Россия банально предлагает "мир в обмен на территории". То есть, мы "подарим" им территории, которые они захватили, и тогда может начаться "прекращение огня" и длительный процесс по легализации захваченных территорий.

Суть одна, процесс один и тот же – оставить за собой то, что уже есть. Понятно, что надежд на захват Киева все меньше. Я думаю, что все эти угрозы зайти с севера, попытки взять новые города и бросить на Донбасс новых мобилизованных – это все об одном и том же,

– убежден Марк Фейгин.

Политик считает, что Россия таким образом пытается давить на Украину и показать, что якобы ситуация "может быть еще хуже". Чтобы мы согласились "отдать" уже захваченные территории.

Стрим с Марком Фегиным – смотрите видео

"На Украину это точно не произведет впечатление. Насчет Запада – публичные высказывания, по которым эти все предложения не будут приняты, пока с ними не согласится сам Киев. Киев соглашаться не собирается", – отметил правозащитник.

Он также отметил абсурдность действий России – пока Козак предлагает корейский сценарий, российская армия продолжает стрелять по инфраструктуре Украины. Мол, это не фон для настоящих мирных планов.

"Корейский сценарий" от России