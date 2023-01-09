До аналогічних кроків Росія вже вдавалася й раніше, але це називалося не "корейським сценарієм", а "Мінськом". Про це в ефірі 24 каналу заявив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Україна на "корейський сценарій" не піде

За його словами, Росія банально пропонує "мир в обмін на території". Тобто, ми "подаруємо" їм території, які вони захопили, а натомість може початися "припинення вогню" та тривалий процес щодо легалізації захоплених територій.

Суть одна, процес один і той самий – залишити за собою те, що вже є. Зрозуміло, що сподівань на захоплення Києва все менше. Я думаю, що всі ці погрози зайти з півночі, спроби взяти нові міста та кинути на Донбас нових мобілізованих – це все про одне й те ж,

– переконаний Марк Фейгін.

Політик вважає, що Росія в такий спосіб намагається тиснути на Україну та показати, що буцімто ситуація "може бути ще гіршою". Аби ми погодилися "віддати" вже захоплені території.

Стрім з Марком Фегіним – дивіться відео

"На Україну це точно не справить враження. Щодо Заходу – є публічні висловлювання, за якими ці всі пропозиції не будуть прийняті, поки з ними не погодиться сам Київ. Київ погоджуватися не збирається", – відзначив правозахисник.

Він також відзначив абсурдність дій Росії – поки Козак пропонує "корейський сценарій", російська армія продовжує стріляти по інфраструктурі України. Мовляв, це не фон для справжніх мирних планів.

"Корейський сценарій" від Росії