Законопроект Зеленского: Коренными народами Украины являются крымские татары, караимы и крымчаки

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который определяет понятие "коренного народа" и закрепляет, что такими в Украине являются крымские татары, караимы и крымчаки.

Текст документа № 5506, зарегистрированного 18 мая 2021, обнародовали на сайте парламента.

Читайте также Россиян не включили: что предусматривает президентский закон о коренных народах

Коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения, не имеет собственного государственного образования за пределами государства,

– говорится в законопроекте.

В частности, коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Что предлагает президент

Президент Владимир Зеленский предлагает создать представительные органы коренных народов, которые бы наделялись правом представлять коренные народы и принимать решения от их имени.

Проект закона также определяет гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, а именно:

лишение культурных ценностей;

выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме;

принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме;

поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Президент Владимир Зеленский внес законопроект как неотложный для внеочередного заседания Верховной Рады.

Добавляется, что принятие закона даст возможность коренным народам Украины в полной мере владеть всеми правами человека.

А также основополагающими свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.