Коридор для морского экспорта должен стать постоянным: в Метинвесте рассказали, почему это важно

Государство и бизнес должны вместе работать над преобразованием временного коридора для морского экспорта украинской продукции в постоянный.

Такое мнение высказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков на конференции "Будущее украинского экспорта" 3 октября в Киеве. Компания выступила партнером мероприятия, организованного изданием "Экономическая правда".

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Генеральный директор Метинвеста принял участие в дискуссии о том, как государство и крупный бизнес создают новые экспортные пути и развивают инфраструктуру в условиях войны. Кроме Метинвеста на панельной дискуссии бизнес представляли крупнейшие экспортеры – аграрная компания Kernel и ІТ-компания SoftServe.

Временный коридор должен превратиться в полноценный маршрут

Юрий Рыженков отметил, что после выхода из украинских портов первых судов с зерном и металлом появился осторожный оптимизм относительно возможности полноценного восстановления экспорта. Однако военно-политическое руководство Украины и бизнес должны приложить дополнительные усилия для того, чтобы временный коридор стал полноценным маршрутом.

ВСУ, ВМФ, ГУР и Мининфраструктуры работали над этими вопросами не менее восьми месяцев. Но нам всем надо еще работать над тем, чтобы этот маршрут стал таким, на который мы могли бы рассчитывать вместе с аграриями,

– сказал он.

По словам Юрия Рыженкова, возобновление морского экспорта особенно важно для горнодобывающего сегмента Группы, поскольку невозможность вывозить железорудное сырье по морю вынудила компанию значительно снизить загрузку горно-обогатительных комбинатов (ГОКов). До полномасштабного вторжения россии в Украину в Европу экспортировалось менее 10% железорудного сырья. А основной объем экспорта шел по морю в Китай через порты Большой Одессы — "Черноморск", Одесский и "Южный".

Сегодня наши ГОКи загружены на 35-40%. Комбинаты наших коллег работают даже с меньшими показателями. И здесь другого выхода, как открывать порты Большой Одессы, не существует,

– пояснил он.

Юрий Рыженков также отметил, что с потерей мариупольских металлургических комбинатов Украина лишилась почти 50% украинского производства и экспорта металла. Всего в стране работают лишь четыре металлургических предприятия.

По словам гендиректора Метинвеста, металлургические комбинаты Группы "Каметсталь" и "Запорожсталь" сейчас загружены на 65 – 75% мощности. А для нормальной работы металлургии необходимо загрузить комбинаты более чем на 80%. При этом весь экспорт металла компания полностью переориентировала на европейский рынок.

Роль открытия украинских портов для экспорта

В правительстве считают, что открытие украинских портов для экспорта сможет значительно улучшить экономическую ситуацию в стране.

Нам необходимо восстановление экономики. Есть один фактор, который может быстро и существенно изменить ситуацию. Это восстановление нормальной логистики и работы глубоководных портов Украины,

– сказал во время выступления на конференции министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, в этом случае аграрный рынок зарабатывает больше, получает совсем другую маржу, может конкурировать и инвестировать.

"Так же и металлургическая отрасль может начать работать уже не на 20 – 30%. А это миллиарды долларов валютной выручки – около 1,6 млрд долларов дополнительных поступлений ежемесячно", – отметил Александр Кубраков.

В настоящее время в Черном море действует временный коридор для гражданских судов, установленный ВМС ВСУ. Им уже прошли 10 судов с аграрной и металлургической продукцией.