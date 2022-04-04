Коридор из Луганской области сработал, более тысячи человек спасены, – Верещук

Украина продолжает делать все возможное, чтобы вывести мирных людей из-под обстрелов российских оккупантов. Людей пытаются эвакуировать подальше от "горячих" зон.

Луганщина остается активным полем боя ВСУ с российскими оккупантами. Враг перебрасывает свои силы на восток, но получить преимущество благодаря мастерству наших защитников не может.

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Коридор на Луганщине

Как сообщила Ирина Верещук, сегодня уже удачно сработал коридор на Луганщине.

Более тысячи человек спаслись, процесс продолжается,

– сказала она.

Также продолжается эвакуация людей из Мариуполя, но враг не пускает город автобусы, поэтому из города удается выехать только на собственном транспорте.

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