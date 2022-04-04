Луганщина залишається актвиним полем бою ЗСУ з росіськими окупантами. Ворог перекидає свої сили на схід, але здобути перевагу завядки майстерності наших захисників не може.

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Коридор на Луганщині

Як повідомила Ірина Верещук, сьогодні вже вдало спрацював коридор на Луганщині.

Більше тисячі людей врятувалися, процес продовжується,

– сказала вона.

Також триває евакуація людей з Маріуполя, але ворог не пускає місто автобуси, тому з міста вдається виїхати лише на власному транспорті.

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