Показной гуманизм на фоне убийств: зачем Кремлю на самом деле нужен был коридор в Алешках

Россия пытается использовать гуманитарный коридор в оккупированных Алешках в качестве средства пропаганды перед Дональдом Трампом. Олег Лисный отметил, что Кремль демонстрирует фальшивый гуманизм, в то время как убивает мирных жителей в других регионах.

По словам Олега Лисного в эфире 24 Канала, успешный запуск миссии является результатом длительной и систематической работы Украины и международных партнеров на всех уровнях. В то же время российская пропаганда цинично пытается выдать это за личную заслугу первой леди США Мелании Трамп.

Зачем Кремль манипулирует договоренностями

Олег Лисный отметил, что Москве сейчас крайне важно продемонстрировать Дональду Трампу показной гуманизм и якобы готовность идти на локальные компромиссы.

Россияне всегда используют любой повод для проведения ИПСО. Они демонстрируют Трампу, что могут идти навстречу и локально прекращать боевые действия. Но террорист всегда использует заложников с одной целью – привлечь внимание и оказать давление на власть,

– подчеркнул политолог.

Аналитика Олега Лисного: смотрите видео

Обстрелы городов на фоне гуманитарного коридора

Эксперт обратил внимание на циничное поведение оккупантов: одновременно с работой коридора в Алешках враг нанес прицельные удары по гражданским объектам в Днепре, Харькове, Чернигове и Запорожье, унеся жизни около 20 человек.

Они не могут быть людьми даже 52 часа. Из них вылезает мерзость, жаждущая крови. Россияне стремятся показать: здесь мы договорились и мы "хорошие", а здесь вы не договорились – и мы будем убивать. Украинская сторона должна четко донести до Трампа и мирового сообщества, что локальное перемирие не должно затмевать факты военных преступлений,

– подчеркнул Олег Лисный.

По его словам, события в Алешках свидетельствуют об эффективности механизмов прекращения огня, однако для их расширения Соединенные Штаты должны оказывать жесткое давление непосредственно на Кремль.

Ранее в Центре изучения оккупации отмечали, что Россия согласилась на режим тишины в городе ради поддержания диалога с Трампом.