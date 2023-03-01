Никогда снова, – Зеленский вспомнил страшное преступление нацистов в Корюковке

Украина совместно с государствами-партнерами создаст архитектуру безопасности, которая не даст злую возможность повторяться.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в 80-ю годовщину массовых убийств нацистами населения в Корюковке Черниговской области.

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80 лет Корюковской трагедии. Страшному преступлению нацистов против мирных людей в годы Второй мировой войны, унесшего жизни тысяч жителей Корюковки на Черниговщине. Мы помним. Мы не забудем,

– написал Зеленский.



80-я годовщина Корюковской трагедии / Фото с телеграмму президента

Президент пообещал создать такую архитектуру безопасности, которая не позволит злу повторяться.

"Никогда снова! Мы дадим силу этим словам. Вечная память всем невинным жертвам Второй мировой войны!", – добавил украинский лидер.



Владимир Зеленский опубликовал исторические фото / Фото с телеграммы президента

. Корюковская трагедия – массовое убийство мирного населения поселка Корюковка Черниговской области, которое совершили отряды SS 1 – 2 марта 1943 года.

Кстати, в Украинском институте национальной памяти отметили, что пример Корюковки демонстрирует масштабы уничтожения нацистами гражданского населения на украинских землях.

"Через десятилетие после трагедии Бабьего Яра"

Кроме того, президент напомнил, что 1 марта прошлого года российские войска ударили ракетами по Бабьему Яру.

Через десятилетия после трагедии Бабьего Яра эта земля и эта память подверглись новому издевательству. Российские террористы ударили ракетами. 1 марта 2022 года было совершено это российское преступление – против истории, против человечности, против Киева и Украины,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украина обязательно привлечет государство-террориста к полной ответственности за его геноцидную войну.

"Каждый убийца, террорист и палач будут отвечать перед судом. Историческая справедливость будет восстановлена. Жизнь и Украина победят", - резюмировал Владимир Зеленский.

Именно на территории Бабьего Яра в годы Второй мировой войны немецкие оккупанты расстреляли еврейское население Киева.