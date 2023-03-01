Про це заявив президент Володимир Зеленський у 80-ті роковини масових убивств нацистами населення в Корюківці Чернігівської області.

До теми 100 років тому вони стримали навалу окупантів: Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут

80 років Корюківській трагедії. Страшному злочину нацистів проти мирних людей у роки Другої світової війни, що забрав життя тисяч жителів Корюківки на Чернігівщині. Ми пам’ятаємо. Ми не забудемо,

– написав Зеленський.



80-ті роковини Корюківській трагедії / Фото з телеграму президента

Президент пообіцяв створити таку архітектуру безпеки, яка не дасть злу змоги повторюватися.

"Ніколи знову! Ми дамо силу цим словам. Вічна пам'ять усім невинним жертвам Другої світової війни!", – додав український лідер.



Володимир Зеленський опублікував історичні фото / Фото з телеграму президента

Довідка. Корюківська трагедія – масове вбивство мирного населення селища Корюківка Чернігівської області, яке вчинили загони SS 1 – 2 березня 1943 року.

До слова, в Українському інституті національної пам'яті наголосили, що приклад Корюківки демонструє масштаби знищення нацистами цивільного населення на українських землях.

"Через десятиліття після трагедії Бабиного Яру"

Крім того, президент нагадав, що 1 березня минулого року російські війська вдарили ракетами по Бабиному Яру.

Через десятиліття після трагедії Бабиного Яру ця земля і ця пам'ять зазнали нового знущання. Російські терористи вдарили ракетами. 1 березня 2022 року був скоєний цей російський злочин – проти історії, проти людяності, проти Києва й України,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна обов'язково притягне державу-терориста до повної відповідальності за її геноцидну війну.

"Кожен вбивця, терорист і кат відповідатиме перед судом. Історичну справедливість буде відновлено. Життя та Україна переможуть", – резюмував Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! Саме на території Бабиного Яру в роки Другої світової війни німецькі окупанти розстріляли єврейське населення Києва.