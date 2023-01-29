Президент України Володимир Зеленський разом з керівником ОП Андрієм Єрмаком вшанували пам'ять Героїв Крут.

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Президент України вшанував пам'ять Героїв Крут

На Аскольдовій могилі у Києві Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Понад 100 років потому ми змогли стримати чергову навалу росіян на столицю і перемогти у битві за Київ. Війна з РФ ще не завершилась, але історичний час нашої перемоги над болотом настав. Пам‘ятаємо історію, перемагаємо ворога,

– зазначив керівник ОП.

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