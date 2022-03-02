Про це Зеленський говорив у своєму ранкому зверненні 2 березня. Він підкреслив, що Бабин Яр – це місце молитви та пам'яті про 100 тисяч людей, яких вбили нацисти.

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Росіяни діють за межею людяності

"Місце старих київських кладовищ. Ким треба бути, щоб зробити таке місце – мішенню для ракет? Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту", – зазначив глава держави. Він зауважив, що у часи СРСР там на кістках побудували телецентр, спортивний комплекс, господарські споруди. Зробили там парк, аби затерти справжню історію.

Але за що його бомбили? Це вже за межею людяності. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий,

– наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що російські загарбники нічого не знають про нашу столицю та історію. Але у них є наказ – стерти нашу країну та стерти нас усіх. Він закликав мільйони євреїв по всьому світу не мовчати.

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Напередодні Ізраїль засудив цинічний обстріл окупантами території Бабиного Яру. Росіян закликали поважати святість цього місця.

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