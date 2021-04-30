Вышли через международников, – Корниенко о "разводе" от кремлевских пранкеров
Кремлевские пранкеры Вован и Лексус провели с депутатами от "Слуги народа" видеоконференцию. Они притворились соратниками Алексея Навального, говорили о возвращении Крыма и даже "развели" во исполнение гимна.
Источник:24 канал
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в комментарии 24 каналу: вышли на депутатов через международных представителей. Такой розыгрыш в частности свидетельствует о глубоком погружении ФСБ в европейскую коммуникацию.
Подробно "Слуги" общались с пранкерами Вованом и Лексусом: те притворились соратниками Навального
Как пранкеры Вован и Лексус вышли на украинских депутатов
Корниенко отмечает: предложили присоединиться коллеги-международники, в частности депутат Святослав Юраш. Сам председатель партии "Слуга народа" организатором этого не был.
Он (Святослав Юраш – 24 канал), я так понял, контактировал с ними через каких-то коллег из Латвии или из Литвы. То есть это какая-то была международная история,
– рассказал Александр Корниенко.
Кто был на видеоконференции с пранкерами Вованом и Лексусом:
- депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Святослав Юраш;
- председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко;
- депутат от "Слуги народа" Вадим Галайчук;
- депутат от "Слуги народа" Александр Мережко;
- глава делегации Украины в ПАСЕ и депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева;
- лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев;
- политический советник Тимиш Мартыненко-Кушлянский.
Корниенко рассказал: почти сразу после встречи уточнили информацию по другим каналам из окружения Навального. Когда участие реальных Волкова и Жданова не подтвердили, то поняли, что это был пранк. Впрочем, тогда непонятно было, как россияне могут использовать такую провокацию.
Погружение ФСБ в международные каналы коммуникаций
Председатель партии "Слуга народа" рассказывает: сразу понял, что это какая-то подстава. Часть людей покинула беседу раньше, не попрощавшись. Что касается позиции по Крыму, то все участники высказывались так, как и всегда в публичном пространстве.
Главный месседж – Россия должна вернуть Крым, и уже после этого могут быть какие-то договоренности о сотрудничестве.
Позиция и моя, и господина Джемилева – это однозначно: верните нам Крым, а дальше – будем обсуждать все ваши интересные и неинтересные предложения,
– отметил Корниенко.
С точки зрения медиадискурса – это звучит ужасно, хотя может быть смешным для россиян, отмечает нардеп. Для Украины такие темы – не могут быть игрушками. Поэтому, как вообще такая конференция могла состояться, – это свидетельство того, насколько умело действуют российские спецслужбы, по словам Корниенко.
В принципе эта ситуация показывает степень погружения российского ФСБ в европейские структуры, например. Это же контактирование даже не через российскую сторону, а через европейскую,
– подытожил председатель партии "Слуга народа".
Пранк от Вована и Лексуса: смотрите видео
Пранк украинских политиков от Вована и Лексуса: главное
- Соответствующее видео с "розыгрышем" известные кремлевские пранкеры 29 апреля выложили на свой ютуб-канал.
- Алексей Столяров "Лексус" представился политиком Леонидом Волковым, Владимир Кузнецов "Вован" был за Ивана Жданова. Оба являются сторонниками Алексея Навального, которого активно поддерживают публично.
- Пранкеры пытались доказать украинским политикам, что мнение Навального о Крыме изменилось. Они якобы хотели убедить депутатов, что Навального нужно поддерживать
- Также пранкеры хотели, чтобы украинцы и россияне проводили совместные митинги в поддержку Навального.
- В конце концов Вован и Лексус начали вести себя неадекватно, а почти все участники конференции покинули встречу.
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