Кремлевские пранкеры Вован и Лексус провели с депутатами от "Слуги народа" видеоконференцию. Они притворились соратниками Алексея Навального, говорили о возвращении Крыма и даже "развели" во исполнение гимна.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в комментарии 24 каналу: вышли на депутатов через международных представителей. Такой розыгрыш в частности свидетельствует о глубоком погружении ФСБ в европейскую коммуникацию.

Подробно "Слуги" общались с пранкерами Вованом и Лексусом: те притворились соратниками Навального

Как пранкеры Вован и Лексус вышли на украинских депутатов

Корниенко отмечает: предложили присоединиться коллеги-международники, в частности депутат Святослав Юраш. Сам председатель партии "Слуга народа" организатором этого не был.

Он (Святослав Юраш – 24 канал), я так понял, контактировал с ними через каких-то коллег из Латвии или из Литвы. То есть это какая-то была международная история,

– рассказал Александр Корниенко.

Кто был на видеоконференции с пранкерами Вованом и Лексусом:

депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Святослав Юраш;

председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко;

депутат от "Слуги народа" Вадим Галайчук;

депутат от "Слуги народа" Александр Мережко;

глава делегации Украины в ПАСЕ и депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева;

лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев;

политический советник Тимиш Мартыненко-Кушлянский.

Корниенко рассказал: почти сразу после встречи уточнили информацию по другим каналам из окружения Навального. Когда участие реальных Волкова и Жданова не подтвердили, то поняли, что это был пранк. Впрочем, тогда непонятно было, как россияне могут использовать такую провокацию.

Обратите внимание! Вован и Лексус часто разыгрывают политических и культурных деятелей, членов международных организаций. В свои видео они используют монтаж, замену голосов и наложение изображения. Видео, которое они выложили о "слугах народа" также смонтировано и не показывает полного хода разговора.

Погружение ФСБ в международные каналы коммуникаций

Председатель партии "Слуга народа" рассказывает: сразу понял, что это какая-то подстава. Часть людей покинула беседу раньше, не попрощавшись. Что касается позиции по Крыму, то все участники высказывались так, как и всегда в публичном пространстве.

Главный месседж – Россия должна вернуть Крым, и уже после этого могут быть какие-то договоренности о сотрудничестве.

Позиция и моя, и господина Джемилева – это однозначно: верните нам Крым, а дальше – будем обсуждать все ваши интересные и неинтересные предложения,

– отметил Корниенко.

С точки зрения медиадискурса – это звучит ужасно, хотя может быть смешным для россиян, отмечает нардеп. Для Украины такие темы – не могут быть игрушками. Поэтому, как вообще такая конференция могла состояться, – это свидетельство того, насколько умело действуют российские спецслужбы, по словам Корниенко.

В принципе эта ситуация показывает степень погружения российского ФСБ в европейские структуры, например. Это же контактирование даже не через российскую сторону, а через европейскую,

– подытожил председатель партии "Слуга народа".

Пранк от Вована и Лексуса: смотрите видео

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