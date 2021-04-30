Скандальные кремлевские пранкеры Вован и Лексус провели видеоконференцию с украинскими политиками о Крыме. Они притворились соратниками Навального и вели с депутатами провокационную беседу.

Соответствующее видео пранкеры выложили 29 апреля на свой ютуб-канал. Правда, разговор с украинскими политиками они порезали и смонтировали кусками.

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Как пранкеры разыграли депутатов

Алексей Столяров "Лексус" представился политиком Леонидом Волковым, Владимир Кузнецов "Вован" был за Ивана Жданова. Оба являются сторонниками Алексея Навального, которого активно поддерживают публично.

С кем из общались пранкеры Вован и Лексус

депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Святослав Юраш;

председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко;

депутат от "Слуги народа" Вадим Галайчук;

депутат от "Слуги народа" Александр Мережко;

глава делегации Украины в ПАСЕ и депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева;

глава Меджлиса Мустафа Джемилев;

политический советник Тимиш Мартыненко-Кушлянский.

Основную часть разговора, в которой были все указанные выше участники посвятили обсуждению позиции Навального по Крыму. Украинские депутаты хотели узнать о его текущих соображениях, ведь то, что он говорил ранее о Крыме – абсолютно коррелирует с тем, что думают они.

Пранкеры отбивались, что мол, слова о бутерброде были вырваны из контекста и это не является отношением Навального к Украине.

Что Навальный говорил о Крыме? В 2014 году российский оппозиционер заявил, что в случае, если он станет президентом России, то Крым отдавать Украине не будет. Навальный выражал уверенность в том, что Крым больше никогда не станет украинским. "Крым – В 2014 году российский оппозиционер заявил, что в случае, если он станет президентом России, то Крым отдавать Украине не будет. Навальный выражал уверенность в том, что Крым больше никогда не станет украинским. "Крым – это что, бутерброд с колбасой, что ли? Его туда-сюда возвращать ", – сказал Навальный.

Один из пранкеров заявил, что новая стратегия Навального по Крыму заключается в том, что "Крым – это не бутерброд, Крым – это мандарин, он для всех". Тогда взял фрукт и начал есть со словами "Это ваш Крым, смотрите, я ем его". Нардеп Святослав Юраш с улыбкой сказал "bon appetit".

Пранкеры подбили нардепов даже на исполнение гимна Украины. "Лексус" отметил, что он немного украинец.

Обида в сторону Корниенко

Псевдо "Жданов" оскорбительно высказался относительно Александра Корниенко во время этой конференции. Он охарактеризовал депутата "упитанным" и указал на его грязную футболку.

Какой-то толстенький мужчина, развалившийся на кровати. Это не серьезно на такие переговоры таком виде выходить. Сидит боров, телефон из задницы вынимает и играет,

– сказал псевдо "Иван Жданов".

После того участники понемногу стали покидать конференцию. До конца опубликованной части конференции остался нардеп Юраш.

24 канал пообщался с председателем партии Александром Корниенко по этому инциденту. Мы скоро добавим его комментарий к этой новости.

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