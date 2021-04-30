Скандальні кремлівські пранкери Вован і Лексус провели відеоконференцію з українськими політиками про Крим. Вони прикинулися соратниками Навального і вели з депутатами провокаційну бесіду.

Відповідне відео пранкери виклали 29 квітня на свій ютуб-канал. Щоправда, розмову із українськими політиками вони порізали і змонтували шматками.

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Як пранкери розіграли депутатів

Олексій Столяров "Лексус" представився політиком Леонідом Волковим, Володимир Кузнецов "Вован" був за Івана Жданова. Обоє є прихильниками Олексія Навального, якого активно підтримують публічно.

З ким з спілкувалися пранкери Вован і Лексус

депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Святослав Юраш;

голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко;

депутат від "Слуги народу" Вадим Галайчук;

депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко;

голова Делегації України в ПАРЄ і депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева;

глава Меджлісу Мустафа Джемілєв;

політичний радник Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

Основну частину розмови, на якій були усі зазначені вище учасники, присвятили обговоренню позиції Навального щодо Криму. Українські депутати хотіли дізнатися про його поточні міркування, адже те, що він говорив раніше про Крим – абсолютно корелює з тим, що думають вони.

Пранкери відбивалися, що мовляв, слова про бутерброд були вирвані з контексту і це не є ставленням Навального до України.

Що Навальний говорив про Крим? У 2014 році російський опозиціонер заявив, що у разі, якщо він стане президентом Росії, то Крим віддавати Україні не буде. Навальний висловлював впевненість у тому, що Крим більше ніколи не стане українським. "Крим – У 2014 році російський опозиціонер заявив, що у разі, якщо він стане президентом Росії, то Крим віддавати Україні не буде. Навальний висловлював впевненість у тому, що Крим більше ніколи не стане українським. "Крим – це що, бутерброд з ковбасою, чи що ? Його туди-сюди повертати", – сказав Навальний.

Один із пранкерів заявив, що нова стратегія Навального щодо Криму полягає в тому, що "Крим – це не бутерброд, Крим – це мандарин, він для всіх". Тоді взяв фрукт і почав їсти зі словами "Це ваш Крим, дивіться, я їм його". Нардеп Святослав Юраш з посмішкою сказав "bon appetit".

Пранкери підбили нардепів навіть на виконання гімну Україну. "Лексус" зазначив, що він на трохи є українцем.

Образа в бік Корнієнка

Псевдо "Жданов" образливо висловився щодо Олександра Корнієнка під час цієї конференції. Він охарактеризував депутата "товстеньким" і вказав на його брудну футболку.

Якийсь товстенький чоловік, розвалився на ліжку. Це не серйозно на такі переговори такому вигляді виходити. Сидить боров, телефон із дупи виймає і грається,

– сказав псевдо "Іван Жданов".

Після того учасники потрохи стали залишати конференцію. До кінця опублікованої частини конференції лишився нардеп Юраш.

24 канал поспілкувався із головою партії Олександром Корнієнком щодо цього інциденту. Ми додамо його коментар до цієї новини незабаром.

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