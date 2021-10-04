Глава партии "Слуга народа" Корниенко отметил, что разговор состоялся во время согласовательного совета. В частности, в определенные моменты не обошлось без повышенного тона и стычек.
Заметьте Разумков заявил, что регламент не позволяет отправить его в отставку на этой неделе
Мы друг другу уже сказали и публично, и не публично и тратить сегодня вечером несколько часов времени, чтобы вновь по кругу обсуждать, что мы действуем в рамках закона, когда надо санкции вводить на "5 колонну",
– заявил Корниенко.
Корниенко также отметил, что за отставку Разумкова уже собрали 190 подписей. В то же время на подписном листе их только 170.
Разумков предложил "слугам" встретиться
- Разумков пригласил фракцию "Слуга народа" на встречу. Спикер хотел обсудить их инициативу про отзыв его с должности.
- Разговор должен был состояться в понедельник, 4 октября. К тому времени "слуги" как раз вернулись бы из Трускавца.
- По словам Ольги Туний – пресс-секретаря Разумкова – политик хотел бы обсудить его "неудовлетворительную" работу на посту главы Верховной Рады.
- В то же время "слуги" отказались.
- Разумков отреагировал на это словами "позиция выработана и хорошо, что она придерживается лишь одной точки зрения".