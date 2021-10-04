Глава партии "Слуга народа" Корниенко отметил, что разговор состоялся во время согласовательного совета. В частности, в определенные моменты не обошлось без повышенного тона и стычек.

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Мы друг другу уже сказали и публично, и не публично и тратить сегодня вечером несколько часов времени, чтобы вновь по кругу обсуждать, что мы действуем в рамках закона, когда надо санкции вводить на "5 колонну",

– заявил Корниенко.

Корниенко также отметил, что за отставку Разумкова уже собрали 190 подписей. В то же время на подписном листе их только 170.

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