Голова партії "Слуга народу" Корнієнко зауважив, що розмова відбулася під час погоджувальної ради. Зокрема, у певні моменти не обійшлося без підвищеного тону та сутичок.
Зауважте Разумков заявив, що регламент не дозволяє відправити його у відставку цього тижня
Ми один одному уже сказали і публічно, і не публічно і витрачати сьогодні ввечері кілька годин часу, щоб знов по колу обговорювати, що ми діємо в межах закону, коли треба санкції вводити на "5 колону",
– заявив Корнієнко.
Корнієнко також зауважив, що за відставку Разумкова вже зібрали 190 підписів. Водночас на підписному листі їх лише 170.
Разумков запропонував "слугам" зустрітися
- Разумков запросив фракцію "Слуга народу" на зустріч. Спікер хотів обговорити їхню ініціативу про відкликання його з посади.
- Розмова мала відбутися у понеділок, 4 жовтня. До того часу "слуги" саме повернулися б з Трускавця.
- За словами Ольги Туній – прессекретарки Разумкова – політик хотів би обговорити його "незадовільну" роботу на посаді голови Верховної Ради.
- Водночас "слуги" відмовилися.
- Разумков відреагував на це словами "позиція випрацювана і добре, що вона притримується лише однієї точки зору".