Корниенко объяснил слова Зеленского о референдуме о нейтральном статусе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для российских СМИ заявил о возможном референдуме, на котором определилась бы судьба о нейтральном статусе Украины. Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, о чем речь шла.

В интервью Зеленский заявил, что только народ Украины может принимать решение о нейтральном статусе Украины. И сделать это можно только на референдуме. Так гораздо быстрее и проще, чем менять Конституцию Украины через Верховную Раду. Ведь в Конституции Украины четко прописан курс Украины к полноценному члену Европейского Союза и НАТО.

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Я бы говорил о том, что когда наш президент говорит о референдуме, он говорит о том, что решения, связанные с изменениями тех или иных геополитических вещей для Украины, участие в тех или иных военно-политических блоках, это должен подтвердить украинский народ. Чтобы это была воля не только политиков, политических элит, но и граждан,

– заявил Корниенко.

Он напомнил, что во время войны в Украине запрещены любые референдумы и выборы. Это написано в украинском законодательстве. Следовательно, провести такой референдум, пока на территории Украины находятся российские войска, невозможно.

Зато после окончания войны провести такой референдум можно будет довольно быстро. Несмотря на то, что существует немало организационных вопросов. В первую очередь – относительно большого количества перемещенных лиц как внутри Украины, так и за границей.

При этом Корниенко подчеркнул, что вряд ли украинский народ пойдет на какие-либо уступки России после того, что ее армия здесь совершила за месяц войны.