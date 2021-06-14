Мы не голосуем за "шкурные" вопросы, – в "Слуге народа" отрицают влияние Коломойского

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что во фракции нет внутренних неформальных групп. В частности, и так называемой группы олигарха Игоря Коломойского.

Он заявил, что есть много других "сообществ". Есть и группа Давида Арахамии, куда входит сам Корниенко.

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Он подтвердил, что нет также и людей, близких к Александру Дубинскому. По его словам, в частности, есть так называемые группы:

Культенка;

группа Савченко;

группа Халимона;

группа Трухина.

О голосовании "слуг"

Корниенко считает, что, проанализировав последние голосования, можно увидеть, что "Слуга народа" в целом достаточно дружно голосует за самые противоречивые законопроекты. Даже несмотря на то, что возникает много дискуссий.

Думаю, что это и есть ответ на все упреки о группах, подгруппах и так далее. Нет сейчас никаких отличных позиций,

– подчеркнул он.

Впрочем, как глава партии добавил, есть отличные позиции, когда есть какая-то идеологическая проблема. Например, с изменениями в закон о языке в отношении телевидения, кино и стриминговых платформ. Так же был закон о запрете героизации нацизма.

"Вот здесь есть влияние большой идеологической группы, но они точно не договариваются между собой – эти люди просто так мыслят", – считает Корниенко.

Мы не голосуем за "шкурные" вопросы, – Корниенко

Политик считает, что "слуги" меньше занимаются идеологическими вопросами. А когда случаются разные ситуации, они быстро реагируют.

Мы не голосуем за какие-то "шкурные" вопросы, как это делали прошлые созывы Рады, делая вид, что голосуют за что-то святое,

– подчеркнул он.

О внешнем воздействии

Если говорить о внешнем влиянии, то в ближайшее время, по словам Корниенко, будет серьезный экзамен для всех – закон об олигархах. По его мнению, тогда будет заметно, кто под влиянием, а кто голосует, как ему подсказывает совесть и украинский народ.

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"Я думаю, что за последние полгода четко видно, что люди, которые, возможно, пробовали влезать в определенные центробежные процессы, вероятно, переосмыслили свои действия, посмотрели на позицию президента, который ни разу даже намека не дал об отходе от нашей программы, от тех ценностей, с которыми мы шли на выборы", – подытожил он.