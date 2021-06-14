Не в пожизненном рабстве, – Корниенко о том, может ли от "Слуги народа" отделиться новая партия

Александр Корниенко рассказал, что депутаты из "Слуги народа", которые не видят своего будущего в этой политсиле или политике в целом, в дальнейшем выстраивают свою траекторию. С некоторыми людьми на определенном этапе "Слуга народа" расходится. Тогда они идут своей дорогой.

Во время интервью Корниенко спросили: может ли из "Слуги народа" выделиться новая партия, нацеленная на электорат Юга и Востока.

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Детали от Корниенко

Корниенко отметил: украинцы прекрасно понимают, когда ими пытаются манипулировать политтехнологи, представители власти или олигархи. По словам Корниенко, именно поэтому он не верит в такие штучные проекты.

"Если у этого электората будет запрос на какую-то другую, отличную от нашей платформу, идеологию или политику, и в придачу будут лидеры и инфраструктура, сеть организаций, то, конечно, такой проект может быть. Могут ли в нем принять участие бывшие депутаты "Слуги народа"? Да, могут, они же не в пожизненном рабстве",

– подчеркнул Корниенко.

В то же время политик отметил, что есть люди, которые видят свое будущее именно со "Слугой народа" и президентом. Поэтому они активно работают над партийным строительством и развитием региональных структур.

По словам Корниенко, прощается партия с теми, у кого в голове своя картина мира.