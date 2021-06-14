Під час інтерв'ю Корнієнка запитали, чи зі "Слуги народу" може виокремитися нова партія, націлена на електорат Півдня і Сходу.

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Деталі від Корнієнка

Корнієнко зауважив: українці чудово розуміють, коли ними намагаються маніпулювати політтехнологи або представники влади чи олігархи. За словами Корнієнка, саме тому він не вірить у такі штучні проєкти.

"Якщо у цього електорату буде запит на якусь іншу, відмінну від нашої, платформу, ідеологію чи політику, і на додачу будуть лідери і інфраструктура, мережа організацій, то, звичайно, такий проєкт може бути. Чи можуть у ньому взяти участь колишні депутати "Слуги народу"? Так, можуть, вони ж не в пожиттєвому рабстві",

– наголосив Корнієнко.

Водночас політик зауважив, що є люди, які бачать своє майбутнє саме зі "Слугою народу" та президентом. Тому вони активно працюють над партійним будівництвом і розвитком регіональних структур.

За словами Корнієнка, прощається партія з тими, у кого в голові своя картина світу.