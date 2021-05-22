Голосование за его исключение из партии уже идет. Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью программы "Перекрестный допрос".

Читать полностью Рейтинг Зеленского, отставка Степанова и скандал с Тищенко: эксклюзивное интервью с Корниенко

"Продолжается голосование за исключение из фракции Евгения Шевченко. Думаю, оно тоже будет результативным", – заверил Корниенко.

Справка. Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко поехал в Беларусь 20 апреля 2021 года. В тот же день Корниенко также говорил, что на ближайшем заседании " могут поднимать любые вопросы, в том числе о его исключении".

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О влиянии на рейтинг

"Я думаю, что на рейтинг влияет то, если произошла какая-то ситуация, а мы никак на нее не отреагировали. Такие ситуации в последнее время происходят гораздо реже", – добавил глава партии.

Он заверил, что все сделали определенные выводы относительно скандальных событий или медийных ляпов, которые происходят с нардепами.

Если ты на это не реагируешь (не извиняешься, или притворяешься, что этого нет) – это неправильное поведение. Оно точно будет уменьшать рейтинг,

– подытожил он.

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