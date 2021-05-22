Голосування за його виключення з партії вже триває. Про це розповів глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю програми "Перехресний допит".

Читати повністю Рейтинг Зеленського, відставка Степанова і скандал із Тищенком: ексклюзивне інтерв'ю з Корнієнком

"Продовжується голосування за виключення з фракції Євгена Шевченка. Думаю, воно теж буде результативним", – запевнив Корнієнко.

Довідка. Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко поїхав до Білорусі 20 квітня 2021 року. Того ж дня Корнієнко також говорив, що на найближчому засіданні "можуть піднімати будь-які питання, зокрема і про його виключення".

Скандальний "слуга" Шевченко приїхав до Лукашенка на зустріч: дивіться відео 24 каналу

Про вплив на рейтинг

"Я думаю, що на рейтинг впливає те, якщо відбулась якась ситуація, а ми ніяк на неї не відреагували. Такі ситуації останнім часом відбуваються набагато рідше", – додав глава партії.

Він запевнив, що всі зробили певні висновки щодо скандальних подій чи медійних ляпів, які відбуваються з нардепами.

Якщо ти на це не реагуєш (не вибачаєшся, або удаєш, що цього немає), – це неправильна поведінка. Вона точно зменшуватиме рейтинг,

– підсумував він.

Інтерв'ю з Олександром Корнієнком: дивіться відео 24 каналу