Чому Зеленський досі лідирує у президентських рейтингах, через що Максима Степанова відправили у відставку та як розв'язуються скандали у "Слузі народу" – читайте в інтерв'ю з Олександром Корнієнком.

Про нові рейтинги

"Якби вибори відбулися сьогодні, за кого ви б проголосувала?" – таке питання поставили у групі "Рейтинг" пересічним українцям. Так, кожен 4-й готовий підтримати чинну партію "Слуга народу". На питання, кому з президентів, які були і є при владі, ви довіряєте найбільше, опитані відповіли так – 46% громадян довіряють Володимиру Зеленському і навіть 30% готові проголосувати за нього вдруге. Як вам ці цифри?

Хотілося б завжди кращих результатів – і для нашої партії, і для Володимира Зеленського. Однак в цьому ж опитуванні є і порівняння других турів, динаміки. Особливо в динаміці там добре видно, що на такий самий термін президентства і в Януковича, і в Ющенка, і в Петра Олексійовича, були набагато гірші показники, набагато більший розрив "довіри-недовіри".

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Щонайменше, половина...

Так. У нас зараз цей розрив мінімальний і триває тренд на його зменшення. За останні кілька опитувань довіра до президента знову зростає, недовіра – знов зменшується. Тому ці результати описують ситуацію, яка є в українській політиці – Володимир Зеленський є найпопулярнішим українським політиком із найбільшою довірою. Це правда.

Я намагаюсь зрозуміти, в чому секрет партії "Слуга народу". В тому, що ви приймаєте популярні рішення? Чи, може, в тому, що ви вчасно реагуєте на соціологію? Ви бачите, що рейтинг починає просідати.

Юлія Володимирівна, наприклад, каже, що ми приймаємо дуже непопулярні рішення щодо земельної реформи, наприклад. Ніхто не живе від опитування до опитування. Ніхто не вибудовує стратегію змін в державі виключно відповідно до опитувань. Хоча, вони дійсно дають розуміння того, як люди ставляться до тих наших рішень і чого очікують.

З іншого боку, всі опитування показують, що земельна реформа не є такою популярною, як усі інші реформи, але ми все одно її впроваджуємо і віримо в те, що ми робимо правильно. І рано чи пізно люди змінять свою думку, коли побачать результати цієї реформи і зрозуміють, що можна скористатись своїм правом власності.

Інтерв'ю з Олександром Корнієнком: дивіться відео 24 каналу

Щодо передумов, чому зберігається така висока підтримка, я думаю, це тому, що Зеленський – перший президент, який іде курсом виконання своїх обіцянок. Вже приблизно 20 – 25%, за різними підрахунками, обіцянок виконано. Це майже третина терміну. Ще 55% – в процесі виконання.

Це означає, що у нас є потенціал, щоб виконати до 80% обіцянок, які дав президент. Це дуже високий показник, що дає підстави людям вірити в курс президента і підтримувати його в опитуванні та соцмережах, долучаючись до нашої політсили на місцях – це вже найвищий рівень підтримки.

Я не знаю, про який високий рівень підтримки до президента ви говорите, оскільки за даними тієї ж соціологічної групи "Рейтинг", за 2 роки кількість людей, які вважають, що країна йде в неправильному напрямку збільшилась з 20% до 70%. Про яку підтримку ви говорите?

Це 2 різних показники. Вони навіть перебувають на двох різних сторінках цього опитування. Що стосується до так званого показника надії, бо там оцінки правильності напрямку, зараз є тренд на його підвищення. Цифра у 70% не є сталою, вона зараз зменшується. Зокрема, через те, що люди бачать дії щодо відновлення справедливості та наведення порядку, наприклад, через РНБО. Завжди після виборів цей показник мінімальний.

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Треба розуміти, чи йде країна в правильному напрямку, чи ні – це стосується як і дій влади, так і опозиції, а також якихось зовнішніх чинників, суб'єктивних факторів типу пандемії, економічного зростання, яке не завжди залежить виключно від нашої країни.

Так і ситуації, коли "п'ята колона" розквітала в країні, мала 3 телеканали і робила все, що хотіла – я впевнений, для частини електорату – це був неправильний напрямок. Зараз, коли Зеленський своїми вольовими рішеннями це припинив, частина людей змінила свою думку, що справи пішли в правильному напрямку.



Корнієнко прокоментував рейтинг президента та партії / Фото 24 каналу

Тоді не про розвиток країни, а про особисту підтримку президента Зеленського. За даними "Рейтингу", кількість опитаних українців, які не довіряють президенту, за 2 роки зросла з 20% до 51%. Сьогодні йому довіряє 46%. Так, це найвищий показник. Але, коли він прийшов до влади, йому довіряли 76%. Падіння на 30%.

Падіння статистично є. Його ніхто не заперечує. Треба розуміти, що президентські вибори – це вибори, коли ти голосуєш в другому турі або за одного, або за іншого кандидата. Дуже часто є такий ефект, що одного з кандидатів підтримують люди, які в першому турі підтримали інших кандидатів. Це арифметично теж зрозуміло.

Зеленський набирав в першому турі не 73%, а набагато менше. Але потім, після другого туру, частина цих людей повертається до підтримки і довіри до своїх основних, так би мовити, базових кандидатів. Це речі політтехнологічні.

Вчора (20 травня – 24 канал) Гордон запитував у президента про те, чи став він вироком для Порошенка. Якщо глянути на рейтинги, можна побачити, що якби вони потрапили у другий тур, то вони б потрапили туди знову разом.

Порошенко так само програв би, з таким самим розрахунком.



Новий президентський рейтинг / Інфографіка 24 каналу

На вирок не схоже.

Вирок знаєте в чому? Я для себе зрозумів думку Володимира Олександровича. Я про неї теж думав, хотів навіть сказати це на одному з ефірів колегам з "Європейської Солідарності", але потім чомусь, може, пожалів їх у той момент.

2 роки відбувається медійна атака 100% з боку "ЄС" на Зеленського, на "Слугу народу". Боти – їх закривали, відкривали. Триває дуже серйозна масована атака, а рейтинг "ЄС" так само незмінний за ці 2 роки. Тобто політично жодного результату для наших опонентів це не несе. Несе результат частково для інших партій, молодих, які з'являються на політичному небосхилі, або які з'явились нещодавно: "Сила і честь" – в них трохи росте рейтинг. Росте рейтинг у партії Гройсмана. Росте рейтинг навіть у партії Шарія, це інший фланг.

А там стабільність?

А там стабільність. Вона якраз пов'язана з тим, що, може, колегам у критиці теж вже треба щось змінювати. Тому що 2 роки критики ні до чого не призвели. Можливо, інколи вона (критика – 24 канал) конструктивна. Ми сприймаємо її, оцінюємо.

Про скандали у "Слузі народу"

Чи впливають на рейтинг партії ті ситуації, які були з Тищенком, з Шевченком, який катався в Білорусь, з Дубінським, якого виключили і наклали санкції?

Я думаю, впливає на рейтинг, якщо відбулась якась ситуація, а ми жодним чином на неї не відреагували. Такі ситуації останнім часом відбуваються набагато рідше. Тищенко позавчора (19 травня – 24 канал) отримав догану на політраді партії. Продовжується голосування за виключення з фракції Євгена Шевченка. Думаю, воно теж буде результативним. Так само щодо Тищенка – всі прокоментували цю ситуацію: починаючи від мене, закінчуючи президентом.

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Висновок, який ми для себе за ці 2 роки зробили, що якісь події чи медійні ляпи можуть відбуватися, але якщо ти на це не реагуєш, не вибачаєшся, або вдаєш, що цього немає, це неправильна поведінка. Вона точно зменшуватиме рейтинг.

Я думаю, що ситуація з Дубінським, можливо, певний час і зменшувала нам рейтинг. Але коли ми дійшли до певного вольового рішення у фракції, то частина людей нас в цей момент зрозуміла.

Довідка. Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" 1 лютого 2021 року, а вже 15 березня партія офіційно оголосила, що депутат більше не є її членом. Причиною назвали порушення статуту партії, проте цьому передували санкції США щодо Дубінського.

Рік тому у розпал карантину у ресторані Тищенка, як показали журналісти-розслідувачі, збирались і розв'язували різні питання чиновники й друзі попри карантин. Скандал був величезний – не подіяло. У квітні Тищенко організував закриту вечірку в розпал другого карантину для святкування дня народження своєї дружини. На нього не діють ні скандали, ні критика. Що з ним робити? Догана – це серйозне покарання, на вашу думку?

Ви можете в нього перепитати, бо я просто передаватиму. Я знаю його реакцію на догану. Він точно не в захваті від цього, як і будь-яка людина, яку ставлять публічно на вид і обговорюють якусь його подальшу долю.

Ви говорили, що у вас є різні види доган. Вони передбачають і тимчасове відлучення від участі ухвалення рішень.

Це була моя пропозиція. Я не є за статутом нашої партії членом політради і не можу виносити питання на голосування. Це була моя думка, як голови партії. Політрада вирішила інакше. Але, думаю, що це теж серйозне покарання. Це перший такий прецедент в історії партії, такого ще не було.

У нашому статуті 2 види таких покарань: догана та виключення з партії. З партії виключали лише Дубінського за його системну непокору.



Олександр Корнієнко пояснив наслідки порушень у партії / Фото 24 каналу

Тищенка попередили усно за те, що працював ресторан. Вдруге – вже догана. Втретє, можна сподіватись, якщо щось таке зробить.

Я сподіваюсь, що Микола Миколайович втретє на ті ж граблі не наступить.

Про вибори

Що "Слуга народу" планує у Харкові? Тому що там також будуть довибори, чи увімкнуться у повноцінну роботу, і чи не буде так, як з Донецькою областю.

А що з Донецькою областю?

Там у нас Аксьонов прийшов.

Там був кандидат від нас. Набрав менше.

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Хотілося б більш активно.

Це ж вибори. Ситуація по-різному складається. Інколи є сильний кандидат, як вийшло на Івано-Франківщині, а іноді не можна агітацію розвернути на повну потужність, тому що там є інший сильний кандидат.

Наразі в Харкові ми приглядаємось, хто б міг представляти нашу партію, оскільки відбувається дуже серйозна битва титанів.

Про зміни керівництва МОЗ

Розпочнімо зі Степанова.

Це ж не нове призначення. Це старе призначення, від якого ми позбулись нарешті.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому саме зараз і чому саме Степанов, президент сказав, що більше неможливо було працювати у такому режимі. Це повністю дестабілізувало атмосферу. Я так розумію, що зі Шмигалем Степанов посварився. І з Ляшком встиг посваритись. Що відбулось поза наші очі?

Це питання особистісне. Я б не хотів коментувати особистість Степанова. Він, як і всі ми, має сильні і слабкі сторони. Інша річ – як це відкладалось на справі. А на справі це відкладалось не дуже. Тому що діяльність міністерства була фактично централізована на міністра. Для цього міністерства це не дуже коректна управлінська модель.

Довідка. 18 травня Верховна Рада проголосувала за звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України. Цьому передувало те, що з відповідним поданням до парламенту звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

МОЗ, на відміну від інших міністерств, є хабом щодо ухвалення рішень, обробки інформації і організації правильних процесів між великими його підрядниками, якими є центральні органи виконавчої влади. Національна служба здоров'я України оперує 60 мільярдами медичного бюджету. Департамент медичних закупівель також оперує ще великою кількістю бюджету.



Корнієнко пояснив відставку Степанова / Фото пресслужби "Слуги народу"

Мовилось дійсно про ефективність. Неможливо досягти ефективності, якщо ти не в нормальних робочих стосунках безпосередньо зі своїм керівником, на це вказував Шмигаль. І неможливо досягти ефективності, якщо ти не вибудував так процеси, щоб досягати основних завдань, які чекають люди від міністерства.

Люди чекали, що буде вакцинація на рівні європейських країн. Люди чекали, що коли президент виходить в ефір і каже: "Я домовився про 10 мільйонів доз", то може минути тиждень – два. Але ж не місяці між тим, коли президент сказав, що домовився, і початком якихось договорів. Було дуже багато організаційних моментів щодо усунення різних перепон на шляху до масової вакцинації, зокрема законодавчих, не все робилось оперативно.

Ви не слухали експертів із охорони здоров'я, які казали, що Степанов провалить роботу на цій посаді?

Експерти є різні і різне кажуть.

Експерти казали те, чим зрештою й закінчилось перебування Степанов на посаді міністра охорони здоров'я.

Іноді дивишся на персону експерта й теж багато питань виникає. В нього, знову таки, були і сильні сторони, і слабкі, але точно була призначена зрозуміла його, на той момент, енергетика, завзятість. Що він обіцяв нам у це все швидко зануритись і він дійсно швидко занурився, але на той момент, скажімо так, міністру все одно треба дати пів року, 100 днів.

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У нас є такі місяці, коли країна місяць не працює – в період новорічних або травневих свят. Можливо, десь не розгледіли, згоден, а можливо, він деякі речі і непогано на початку робив, але потім втратив динаміку.

Ми довго чекали, коли президент скаже так все, вакцинація провалена, хоча це було спочатку зрозуміло, що нічого путнього з того не вийде. Питання в тому, чому за боротьбу Степанова не включився комітет, який не зміг визначитися чи звільняти Степанова? Чому так включилась медрада при МОЗ?

Все, що стосується колективів, де людина працює, а так чи інакше міністр працює і з комітетом, і з медрадою, і зі своїм оточенням у міністерстві, заступниками – це все створює певні особистісні стосунки, там вже склалась історія стосунків. Не завжди там легко, скажімо, звільнити людину.

Зверніть увагу! Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав звільнення Максима Степанова – залишив це питання без свого рішення.

Насправді економічний комітет теж не висловився за звільнення Петрашка. Але треба розуміти, що якщо в тому є якесь підґрунтя інше – цим мають займатись правоохоронці, якщо будуть підтверджуватись певні чутки.

Якщо казати про медичну галузь, то я б не відкидав момент глибокої дискусії, яка триває вже не перший рік. Я зі всією повагою ставлюся до лікарів абсолютно, я теж інколи буваю пацієнтом, і розумію їх. Але дискусія щодо медичної реформи – її вже треба починати потрохи згортати і переходити на етап того, що це невідворотність, треба рано чи пізно нам всім погодитись і почати жити за новими правилами. І по-новому вибудовувати роботу цієї галузі, яка напряму впливає на життя і здоров'я наших громадян.

Не впевнений на 100%, що позиція медиків пов'язана з позицією щодо медреформи і Степанова, і Ляшка, як майбутнього кандидата, але точно і серед колег у Раді, і серед медиків побутувала така думка, що Ляшко, як людина, яка працювала при Супрун, і починала при Супрун, і була одна з архітекторів реформи, ще в "реанімаційному пакеті реформ", є певною загрозою, тому що він буде знову повертати реформу в "ортодоксальному" варіанті.

Це здавалось страшним на початку цієї реформи. Але точно, з особистого спілкування з ним, він (Ляшко – 24 канал) так само, як і багато хто, вже переосмислив певні моменти в реформі, розуміє, що деякі моменти в дизайні реформи були розроблені не скажу жорстоко, але так, що краще б більше людяності додати – ліквідація туберкульозних санаторіїв, переосмислення системи психіатричних закладів. Це для людей дуже важко зрозуміти. Треба час на це, комунікацію, треба пояснювати.

Денис Шмигаль казав усім, хто записався в Дію, вставати у чергу на вакцинацію. Через 2 дні Ляшко сказав, що не всі можуть, а тільки люди віком від 65 років, їх 23 тисячі.

Це один з прикладів, коли МОЗ не інформувало вчасно свого керівника, прямого – прем'єр-міністра – не проінформували, що є певна ситуація із затримкою та постачанням вакцин. Якщо пам'ятаєте, це збіглося з тим, що через кілька днів знову приїхала партія вакцин.

І зараз мільйон в нас лежить, є області, які по 4 – 8 щеплень зробили.

Я думаю, Віктор Ляшко, з обсягу того, що він пообіцяв, за який термін провакцинувати 11 чи 10 мільйонів людей – точно йому треба героїчні антикризові дії влаштовувати.



Корнієнко: "МОЗ не інформувало вчасно свого керівника" / Фото пресслужби "Слуги народу"

Вже про 5 мільйонів сказав, влітку.

Віктору треба всі вихідні розбиратись з тим, що там зараз є. Але я думаю, що план він там презентує, ми його обговоримо, затвердимо, він сам його затвердить, як міністр. Ми будемо дійсно це все виконувати, тому що питання вже не те що назріло, воно вже перезріло.

Нам треба вакцинувати спочатку тих, хто хоче і має до того бажання. В нас ще проблема потім пояснити тим, хто не хоче, що треба вакцинуватись. На це треба витратити час. Провакциновані люди показують, що це не страшно, що ніде не виросли роги. Це гарний приклад для того, щоб антивакцинаторський настрій трохи зменшити у суспільстві, зараз точно цього не треба.

Чому призначили саме Ляшка на посаду міністра замість Степанова, адже він працював заступником міністра Степанова, головним санітарним лікарем. Він фактично несе частину відповідальності за всі ці невдачі, які протягом усієї пандемії переслідували міністерство. Він не стороння людина, чому Ляшко?

В історії з пандемією були 2 частини – медична і частина напівмедична, а саме карантинна і пов'язана з безпекою, санітарним станом. І тут Ляшко, в принципі, себе нормально показав. Ми не так добре розуміли, що це за хитрий карантин, коли в супермаркеті не продають панчохи чи ще щось. А потім з'ясувалося, що так у всьому світі.

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Потім з'ясували, що ресторатори, які там влаштовують креативні мітинги під Кабміном, під Офісом Президента, що так само роблять у Парижі, і що це світова проблема. Ляшко методично втілював, інтегрував напрацювання ВООЗ, все робилось відповідно до протоколів Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо карантину, щодо санітарного забезпечення та всіх процесів, які відбувались в країні.

Власне до вакцинації він мав дуже опосередкований стосунок. Потім вже на останніх стадіях почав комунікаційно до цього долучатися. Тому, я думаю, тут треба розділити, де чия відповідальність і за що. Тепер це його відповідальність.

Про ліквідацію ОАСК, збільшення пенсій та РНБО – читайте незабаром в другій частині інтерв'ю з Олександром Корнієнком на 24 каналі. Не пропустіть!