Почему Зеленский до сих пор лидирует в президентских рейтингах, из-за чего Максима Степанова отправили в отставку и как развязываются скандалы в "Слуге народа" – читайте в интервью с Александром Корниенко.

Новые рейтинги

Если бы выборы состоялись сегодня, за кого вы бы проголосовали – такой вопрос поставили в группе "Рейтинг" рядовым украинцам. Так, каждый 4-й готов поддержать действующую партию "Слуга народа". На вопрос, кому из президентов, которые были и есть у власти, вы доверяете больше всего, опрошенные ответили так – 46% граждан доверяют Владимиру Зеленскому и даже 30% готовы проголосовать за него во второй раз. Как вам эти цифры?

Хотелось бы лучших результатов – и для нашей партии, и для Владимира Зеленского. Однако в этом же опросе есть и сравнение вторых туров, динамики. Особенно в динамике там хорошо видно, что на такой же срок президентства и у Януковича, и у Ющенко, и у Петра Алексеевича, были гораздо худшие показатели, намного больший разрыв "доверия-недоверия".

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По меньшей мере, половина...

Да. У нас сейчас этот разрыв минимален и продолжается тренд на его уменьшение. За последние несколько опросов доверие к президенту снова растет, недоверие – вновь уменьшается. Поэтому эти результаты описывают ситуацию, которая есть в украинской политике – Владимир Зеленский является самым популярным украинским политиком с наибольшим доверием. Это правда.

Я пытаюсь понять, в чем секрет партии "Слуга народа". В том, что вы принимаете популярные решения? Или, может, в том, что вы вовремя реагируете на социологию? Вы видите, что рейтинг начинает проседать.

Юлия Владимировна, например, говорит, что мы принимаем очень непопулярные решения по земельной реформе, к примеру. Никто не живет от опроса до опроса. Никто не выстраивает стратегию изменений в государстве исключительно в соответствии с опросами. Хотя, они действительно дают понимание того, как люди относятся к тем нашим решениям и чего ожидают.

С другой стороны, все опросы показывают, что земельная реформа не является такой популярной, как все другие реформы, но мы все равно ее внедряем и верим в то, что мы делаем правильно. И рано или поздно люди изменят свое мнение, когда увидят результаты этой реформы и поймут, что можно воспользоваться своим правом собственности.

Интервью с Александром Корниенко: смотрите видео 24 канала

Относительно предпосылок, почему сохраняется такая высокая поддержка, я думаю, это потому, что Зеленский – первый президент, который идет курсом выполнения своих обещаний. Уже примерно 20 – 25%, по разным подсчетам, обещаний выполнено. Это почти треть срока. Еще 55% – в процессе выполнения.

Это означает, что у нас есть потенциал, чтобы выполнить до 80% обещаний, которые дал президент. Это очень высокий показатель, который дает людям основания верить в курс президента и поддерживать его в опросе и соцсетях, вступая в нашей политсилы на местах – это уже самый высокий уровень поддержки.

Я не знаю, о каком высоком уровне поддержки к президенту вы говорите, поскольку по данным той же социологической группы "Рейтинг", за 2 года количество людей, которые считают, что страна идет в неправильном направлении, увеличилось с 20% до 70%. О какой поддержке вы говорите?

Это 2 разных показателя. Они даже находятся на двух разных страницах этого опроса. Что касается так называемого показателя надежды, потому что там оценки правильности направления, сейчас есть тренд на его повышение. Цифра в 70% не является постоянной, она сейчас уменьшается. В частности, из-за того, что люди видят действия по восстановлению справедливости и наведению порядка, например, через СНБО. Всегда после выборов этот показатель минимален.

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Надо понимать, идет ли страна в правильном направлении, или нет – это касается как и действий власти, так и оппозиции, а также каких-то внешних факторов, субъективных факторов типа пандемии, экономического роста, который не всегда зависит исключительно от нашей страны.

Так и ситуации, когда "пятая колонна" расцветала в стране, имела 3 телеканала и делала все, что хотела – я уверен, для части электората – это было неправильное направление. Сейчас, когда Зеленский своими волевыми решениями это прекратил, часть людей изменила свое мнение, что дела пошли в правильном направлении.



Корниенко прокомментировал рейтинг президента и партии / Фото 24 канала

Тогда не о развитии страны, а о личной поддержке президента Зеленского. По данным "рейтинга", количество опрошенных украинцев, которые не доверяют президенту, за 2 года выросло с 20% до 51%. Сегодня ему доверяет 46%. Да, это самый высокий показатель. Но, когда он пришел к власти, ему доверяли 76%. Падение на 30%.

Его никто не отрицает. Надо понимать, что президентские выборы – это выборы, когда ты голосуешь во втором туре, или за одного или за другого кандидата. Очень часто есть такой эффект, что одного из кандидатов поддерживают люди, которые в первом туре поддержали других кандидатов. Это арифметически тоже понятно.

Зеленский набирал в первом туре не 73%, а гораздо меньше. Но потом, после второго тура, часть этих людей возвращается к поддержке и доверию к своим основным, так сказать, базовым кандидатам. Это вещи политтехнологические.

Вчера (20 мая – 24 канал) Гордон спрашивал у президента о том, стал ли он приговором для Порошенко. Если взглянуть на рейтинги, можно увидеть, что если бы они попали во второй тур, то они бы попали туда снова вместе.

Порошенко так же проиграл бы, с таким же расчетом.



Новый президентский рейтинг / инфографика 24 канала

На приговор не похоже.

Приговор знаете в чем? Я для себя понял мысль Владимира Александровича. Я о ней тоже думал, хотел даже сказать это на одном из эфиров коллегам из "Европейской Солидарности", но потом почему-то, может, пожалел их в тот момент.

2 года происходит медийная атака 100% со стороны "ЕС" на Зеленского, на "Слугу народа". Боты – их закрывали, открывали. Продолжается очень серьезная массированная атака, а рейтинг "ЕС" так же неизменен за эти 2 года. То есть политически никакого результата для наших оппонентов это не несет. Несет результат частично для других партий, молодых, которые появляются на политическом небосклоне, или которые появились недавно: "Сила и честь" – у них немного растет рейтинг. Растет рейтинг у партии Гройсмана. Растет рейтинг даже у партии Шария, это другой фланг.

А там стабильность?

А там стабильность. Она как раз связана с тем, что, может, коллегам в критике тоже уже надо что-то менять. Потому что 2 года критики ни к чему не привели. Возможно, иногда она (критика – 24 канал) конструктивна. Мы воспринимаем ее, оцениваем.

О скандалах в "Слуге народа"

Влияют ли на рейтинг партии те ситуации, которые были с Тищенко, с Шевченко, который катался в Беларусь, с Дубинским, которого исключили и наложили санкции?

Я думаю, влияет на рейтинг, если произошла какая-то ситуация, а мы никоим образом на нее не отреагировали. Такие ситуации в последнее время происходят гораздо реже. Тищенко позавчера (19 мая – 24 канал) получил выговор на политсовете партии. Продолжается голосование за исключение из фракции Евгения Шевченко. Думаю, оно тоже будет результативным. Так же в отношении Тищенко – все прокомментировали эту ситуацию: начиная от меня, заканчивая президентом.

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Вывод, который мы для себя за эти 2 года сделали, что какие-то события или медийные ляпы могут происходить, но если ты на это не реагируешь, не извиняешься, или делаешь вид, что этого нет, это неправильное поведение. Оно точно будет уменьшать рейтинг.

Я думаю, что ситуация с Дубинским, возможно, определенное время и уменьшала нам рейтинг. Но когда мы дошли до определенного волевого решения во фракции, то часть людей нас в этот момент поняла.

Справка. Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" 1 февраля 2021 года, а уже 15 марта партия официально объявила, что депутат больше не является ее членом. Причиной назвали нарушение устава партии, однако этому предшествовали санкции США в отношении Дубинского.

Год назад в разгар карантина в ресторане Тищенко, как показали журналисты-расследователи, собирались и решали различные вопросы чиновники и друзья несмотря на карантин. Скандал был огромный – не подействовало. В апреле Тищенко организовал закрытую вечеринку в разгар второго карантина для празднования дня рождения своей супруги. На него не действуют ни скандалы, ни критика. Что с ним делать? Выговор – это серьезное наказание, по вашему мнению?

Вы можете у него переспросить, потому что я просто буду передавать. Я знаю его реакцию на выговор. Он точно не в восторге от этого, как и любой человек, которого ставят публично на вид и обсуждают какую-то его дальнейшую судьбу.

Вы говорили, что у вас есть разные виды выговоров. Они предусматривают и временное отлучение от участия принятия решений.

Это было мое предложение. Я не являюсь по уставу нашей партии членом политсовета и не могу выносить вопрос на голосование. Это было мое мнение, как председателя партии. Политсовет решил иначе. Но, думаю, что это тоже серьезное наказание. Это первый такой прецедент в истории партии, такого еще не было.

В нашем уставе 2 вида таких наказаний: выговор и исключение из партии. Из партии исключали лишь Дубинского за его системное неповиновение.



Александр Корниенко объяснил последствия нарушений в партии / Фото 24 канала

Тищенко предупредили устно за то, что работал ресторан. Второй раз – уже выговор. В третий раз, можно надеяться, если что-то такое сделает.

Я надеюсь, что Николай Николаевич в третий раз на те же грабли не наступит.

О выборах

Что "Слуга народа" планирует в Харькове? Потому что там также будут довыборы, включатся ли в полноценную работу, и не будет ли так, как с Донецкой областью.

А что с Донецкой областью?

Там у нас Аксенов пришел.

Там был кандидат от нас.

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Хотелось бы более активно.

Это же выборы. Ситуация по-разному складывается. Иногда есть сильный кандидат, как получилось на Ивано-Франковщине, а иногда нельзя агитацию развернуть на полную мощность, потому что там есть другой сильный кандидат.

Сейчас в Харькове мы присматриваемся, кто бы мог представлять нашу партию, поскольку происходит очень серьезная битва титанов.

О смене руководства Минздрава

Начнем со Степанова.

Это же не новое назначение. Это старое назначение, от которого мы избавились наконец.

Отвечая на вопрос журналистов, почему именно сейчас и почему именно Степанов, президент сказал, что больше невозможно было работать в таком режиме. Это полностью дестабилизировало атмосферу. Я так понимаю, что со Шмыгалем Степанов поссорился. И с Ляшко успел поссориться. Что произошло вне нашего поля зрения?

Это вопрос личностный. Я бы не хотел комментировать личность Степанова. Он, как и все мы, имеет сильные и слабые стороны. Другое дело – как это откладывалось на деле. А на деле это откладывалось не очень. Потому что деятельность министерства была фактически централизована на министра. Для этого министерства это не очень корректная управленческая модель.

Справка. 18 мая Верховная Рада проголосовала за увольнение Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины. Этому предшествовало то, что с соответствующим представлением в парламент обратился премьер-министр Денис Шмигаль.

Минздрав, в отличие от других министерств, является хабом по принятию решений, обработке информации и организации правильных процессов между крупными его подрядчиками, которыми являются центральные органы исполнительной власти. Национальная служба здоровья Украины оперирует 60 миллиардами медицинского бюджета. Департамент медицинских закупок также оперирует еще большим количеством бюджета.



Корниенко объяснил отставку Степанова / Фото пресс-службы "Слуги народа"

Говорилось действительно об эффективности. Невозможно достичь эффективности, если ты не в нормальных рабочих отношениях непосредственно со своим руководителем, на это указывал Шмигаль. И невозможно достичь эффективности, если ты не выстроил так процессы, чтобы достигать основных результатов, которые ждут люди от Министерства.

Люди ждали, что будет вакцинация на уровне европейских стран. Люди ждали, что когда президент выходит в эфир и говорит: "Я договорился о 10 миллионах доз", то может пройти неделя – две. Но ведь не месяцы между тем, когда президент сказал, что договорился, и началом каких-то договоров. Было очень много организационных моментов по устранению различных преград на пути к массовой вакцинации, в частности законодательных, не все делалось оперативно.

Вы не слушали экспертов по здравоохранению, которые говорили, что Степанов провалит работу на этой должности?

Эксперты разные и разное говорят.

Эксперты говорили то, чем в конечном итоге и закончилось пребывание Степанова на посту министра здравоохранения.

Иногда смотришь на персону эксперта и тоже много вопросов возникает. У него, опять же, были и сильные стороны, и слабые, но точно была назначена понятная его, на тот момент, энергетика, упорство. Что он обещал нам в это все быстро погрузиться и он действительно быстро погрузился, но на тот момент, скажем так, министру все равно надо дать полгода, 100 дней.

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У нас есть такие месяцы, когда страна месяц не работает – в период новогодних или майских праздников. Возможно, где-то не разглядели, согласен, а возможно, он кое-какие вещи и неплохо в начале делал, но потом потерял динамику.

Мы долго ждали, когда президент скажет так все, вакцинация провалена, хотя это было изначально понятно, что ничего путного из этого не выйдет. Вопрос в том, почему за борьбу Степанова не включился комитет, который не смог определиться или увольнять Степанова? Почему так включился медсовет при Минздраве?

Все, что касается коллективов, где человек работает, а так или иначе министр работает и с комитетом, и с медсоветом, и со своим окружением в министерстве, заместителями – это все создает определенные личностные отношения, там уже сложилась история отношений. Не всегда там легко, скажем, уволить человека.

Обратите внимание! Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал увольнение Максима Степанова – оставил этот вопрос без своего решения.

На самом деле экономический комитет тоже не высказался за увольнение Петрашко. Но надо понимать, что если в том есть какая-то подоплека другая – этим должны заниматься правоохранители, если будут подтверждаться определенные слухи.

Если говорить о медицинской отрасли, то я бы не исключал момент глубокой дискуссии, которая длится уже не первый год. Я со всем уважением отношусь к врачам абсолютно, я тоже иногда бываю пациентом, и понимаю их. Но дискуссия по медицинской реформе – ее уже надо начинать понемногу сворачивать и переходить на этап того, что это неотвратимость, надо рано или поздно нам всем согласиться и начать жить по новым правилам. И по-новому выстраивать работу этой отрасли, которая напрямую влияет на жизнь и здоровье наших граждан.

Не уверен на 100%, что позиция медиков связана с позицией относительно медреформы и Степанова, и Ляшко, как будущего кандидата, но точно и среди коллег в Раде, и среди медиков бытовало такое мнение, что Ляшко, как человек, который работал при Супрун, и начинал при Супрун, и был одим из архитекторов реформы, еще в "реанимационном пакете реформ", является определенной угрозой, потому что он будет снова возвращать реформу в "ортодоксальном" варианте.

Это казалось страшным в начале этой реформы. Но точно, из личного общения с ним, он (Ляшко – 24 канал) так же, как и многие, уже переосмыслил некоторые моменты в реформе, понимает, что некоторые моменты в дизайне реформы были разработаны, не скажу жестоко, но так, что лучше бы больше человечности добавить – ликвидация туберкулезных санаториев, переосмысление системы психиатрических заведений. Это для людей очень трудно понять. Надо время на это, коммуникацию, надо объяснять.

Денис Шмыгаль говорил всем, кто записался в "Дию", вставать в очередь на вакцинацию. Через 2 дня Ляшко сказал, что не все могут, а только люди в возрасте от 65 лет, их 23 тысячи.

Это один из примеров, когда Минздрав не информировал вовремя своего руководителя, прямого – премьер-министра – не проинформировали, что есть определенная ситуация с задержкой и поставкой вакцин. Если помните, это совпало с тем, что через несколько дней снова приехала партия вакцин.

И сейчас миллион у нас лежит, есть области, которые по 4 – 8 прививок сделали.

Я думаю, Виктор Ляшко, с учетом того, что он пообещал, за какой срок провакцинировать 11 или 10 миллионов человек – точно ему надо героические антикризисные действия устраивать.



Корниенко: "Минздрав не информировал вовремя своего руководителя" / Фото пресс-службы "Слуги народа"

Уже о 5 миллионах сказал, летом.

Виктору надо все выходные разбираться с тем, что там сейчас есть. Но я думаю, что план он там представляет, мы его обсудим, утвердим, он сам его утвердит как министр. Мы будем действительно это все выполнять, потому что вопрос уже не то что назрел, он уже перезрел.

Нам надо вакцинировать сначала тех, кто хочет и имеет к тому желание. У нас еще проблема потом объяснить тем, кто не хочет, что надо прививаться. На это надо потратить время. Вакцинированные люди показывают, что это не страшно, что нигде не выросли рога. Это хороший пример для того, чтобы антивакцинаторское настроение немного уменьшить в обществе, сейчас точно этого не надо.

Почему назначили именно Ляшко на должность министра вместо Степанова, ведь он работал заместителем министра Степанова, главным санитарным врачом. Он фактически несет часть ответственности за все эти неудачи, которые на протяжении всей пандемии преследовали Министерство. Он не посторонний человек, почему Ляшко?

В истории с пандемией были 2 части – медицинская и часть полумедицинская, а именно карантинная и связанная с безопасностью, санитарным состоянием. И тут Ляшко, в принципе, себя нормально показал. Мы не так хорошо понимали, что это за хитрый карантин, когда в супермаркете не продают чулки или еще что-то. А потом выяснилось, что так во всем мире.

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Потом выяснили, что рестораторы, которые там устраивают креативные митинги под Кабмином, под Офисом президента, что так же делают в Париже, и что это мировая проблема. Ляшко методично воплощал, интегрировал наработки ВОЗ, все делалось в соответствии с протоколами Всемирной организации здравоохранения относительно карантина, санитарного обеспечения и всех процессов, которые происходили в стране.

Собственно к вакцинации он имел очень опосредованное отношение. Потом уже на последних стадиях начал коммуникационно к этому приобщаться. Поэтому, я думаю, здесь надо разделить, где чья ответственность и за что. Теперь это его ответственность.

Об отставках в правительстве, увеличении пенсий и СНБО – читайте вскоре во второй части интервью с Корниенко на 24 канале. Не пропустите!