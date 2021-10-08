Корниенко прокомментировал возможные последствия для Третьяковой после слов о Полякове

Глава партии "Слуга партии" Александр Корниенко заявил, что нардепа Галину Третьякову могут отстранить от должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Однако пока от парламентариев ни одной подобной инициативы не последовало.

По словам Корниенко, для снятия Третьяковой с должности нужно внести изменения в постановление о комитетах. Однако "Слуга народа" неоднозначно относится к возможности такой процедуры.

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Однако в ситуации есть нюанс

Александр Корниенко убежден, что ситуация с Третьяковой довольно непростая. По словам главы "Слуги народа" слова нардепов вне парламента или заседания комитета не является формальным поводом для снятия с должности председателя комитета или отстранения от пленарных заседаний Верховной Рады.

Следующие решения в отношении Третьяковой будет принимать уже регламентный комитет парламента.

Кроме того, 18 октября на заседании фракции рассмотрят возможность исключения скандального нардепа из рядов президентской партии. Часть нардепов обсуждает такую ​​возможность.

Коротко о скандале с нардепом Третьяковой