Корниенко рассказал об уступках России, на которые Украина может пойти

Александр Корниенко прокомментировал варианты возможных уступок России, на которые Украина может пойти. В частности, отметил, что на самом деле невозможно говорить о каких-либо уступках с нашей стороны или выполнении ультиматумов.

Соответствующее заявление в эфире российского издания "Новое время" рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Соответствующее заявление политик сделал 28 марта – на 33-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Обратите внимание Корниенко назвал страны, которые могут быть гарантами безопасности Украины

Корниенко рассказал об уступках для России

Чиновник объяснил, что любые переговоры и дипломатические действия важны, ведь нужно всеми путями двигаться к победе Украины.

После всего, что Россия натворила за этот месяц на территории Украины, невозможно говорить о каких-либо ультиматумах и уступках с нашей стороны,

– объяснил Корниенко.

Добавил, что понимает – дипломатическая составляющая должна быть и власть должна за нее бороться. Ведь весь мир нам в этом помогает.

По словам Корниенко, украинские власти обсуждали список стран, которые могли бы выступить гарантами безопасности. Прежде всего, хотели бы видеть друзей Украины – Великобританию. Соединенные Штаты Америки, может быть страны-партнеры в нормандском процессе, может быть и Турция.

Зеленский о предстоящем раунде переговоров в Турции – смотрите видео