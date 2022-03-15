Корниенко рассказал, сколько нардепов выехали из Украины

Почти 20 нардепов находятся за пределами Украины. При этом 9 из них – в командировке в Совете Европы.

Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Алексей Корниенко, сообщает 24 канал. Он назвал лишь приблизительное количество парламентариев.

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Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать. Около 20 народных депутатов не в Украине. Это депутаты, которые и до этого имели непатриотические проявления, голосование и так далее,

– сказал Корниенко.

Политик отметил, что в ближайшее время вступит в силу закон о коллаборантах. Тогда Служба безопасности сможет "заниматься" и нардепами-предателями.

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