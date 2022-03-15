Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олексій Корнієнко, повідомляє 24 канал. Він назвав лише приблизну кількість парламентарів.

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Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати. Близько 20 народних депутатів не в Україні. Це депутати, які й до цього мали непатріотичні прояви, голосування і так далі,

– сказав Корнієнко.

Політик зазначив, що найближчим часом набуде чинності закон про колаборантів. Тоді Служба безпеки зможе "опікуватися" й нардепами-зрадниками.

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