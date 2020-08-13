Верховная Рада не будет проводить заседания в День Независимости, 24 августа. Нардепы выбрали для внеочередной сессии другой день. Сейчас формируют повестку дня.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя парламентской фракции Александр Корниенко, сообщили на сайте Укринформа. Они объяснили почему приняли такое решение.

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"Была идея делать само заседание Верховной Рады еще 24 (августа – 24 канал). Но, скажем так, есть определенное наслоение тогда мер, и оно не будет таким качественным. Поэтому мы остановились на том, чтобы обсудить (проведение внеочередной сессии Рады – 24 канал) на 25 августа", – отметил политик.

По словам Корниенко, торжественная церемония празднования Дня Независимости состоится в центре столицы. "Мы скоро все узнаем, я не буду открывать пока карты где это будет, в каком формате", – сказал он.

Также нардеп отметил, что все киевляне и гости столицы смогут принять участие в праздновании, соблюдая все карантинные ограничения. На празднование пригласили политиков и всех других должностных лиц в государстве. Корниенко признался, что в Верховной Раде рассматривали возможность организовать заседание.

Справка. День Независимости – это самый большой государственный праздник в Украине. Его ежегодно отмечают 24 августа – в этот день после многовековой борьбы была провозглашена Независимость Украины от Советского Союза.

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Как подтвердил Корниенко, депутаты сейчас обсуждают перечень законопроектов для рассмотрения на внеочередной сессии, которая должна состояться 25 августа. Однако он уже предположил, над чем будет работать с коллегами. "Наша позиция – это должны быть максимально объединенные законопроекты, которые могут дать положительные сигналы обществу о том, что Верховная Рада может работать вместе и что разные фракции объединяются вокруг каких-то очень полезных вещей", – подчеркнул Корниенко.

Корниенко отметил, что инициативу проведения такой сессии ждут от президента.

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