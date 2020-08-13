Корниенко заявил, что в День Независимости заседание Рады не состоится: причина
Верховная Рада не будет проводить заседания в День Независимости, 24 августа. Нардепы выбрали для внеочередной сессии другой день. Сейчас формируют повестку дня.
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя парламентской фракции Александр Корниенко, сообщили на сайте Укринформа. Они объяснили почему приняли такое решение.
Интересно Рада соберется на заседание и внеочередную сессию еще в августе: когда и почему
"Была идея делать само заседание Верховной Рады еще 24 (августа – 24 канал). Но, скажем так, есть определенное наслоение тогда мер, и оно не будет таким качественным. Поэтому мы остановились на том, чтобы обсудить (проведение внеочередной сессии Рады – 24 канал) на 25 августа", – отметил политик.
По словам Корниенко, торжественная церемония празднования Дня Независимости состоится в центре столицы. "Мы скоро все узнаем, я не буду открывать пока карты где это будет, в каком формате", – сказал он.
Также нардеп отметил, что все киевляне и гости столицы смогут принять участие в праздновании, соблюдая все карантинные ограничения. На празднование пригласили политиков и всех других должностных лиц в государстве. Корниенко признался, что в Верховной Раде рассматривали возможность организовать заседание.
► Что обсудят на сессии Рады 25 августа
Как подтвердил Корниенко, депутаты сейчас обсуждают перечень законопроектов для рассмотрения на внеочередной сессии, которая должна состояться 25 августа. Однако он уже предположил, над чем будет работать с коллегами. "Наша позиция – это должны быть максимально объединенные законопроекты, которые могут дать положительные сигналы обществу о том, что Верховная Рада может работать вместе и что разные фракции объединяются вокруг каких-то очень полезных вещей", – подчеркнул Корниенко.
Корниенко отметил, что инициативу проведения такой сессии ждут от президента.
Как будут праздновать День Независимости Украины 2020
- В Киеве и других населенных пунктах в День Независимости будут проводить торжества, в которых будут принимать участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.
- Также в этот день возложат цветы к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за Независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства и войны на востоке Украины.
- Стоит отметить, что кроме торжественного празднования в населенных пунктах, в частности в Киеве, организуют тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия. Гостям и гражданам страны будут доносить информацию о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыте национального государства.
- Правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных знаков отличия. Их получат лица, внесшие значительный вклад в обретение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.
- Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение зарубежными дипломатическими учреждениями Украины, с участием представителей украинской общественности за рубежом, мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.