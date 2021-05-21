В то же время глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью программе "Перекрестный допрос" отрицал это. Он сказал, что пока новых увольнений не планируют.

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Кадровых изменений пока не планируют

"Мы договорились с Давидом Арахамией (сказали в эфире, независимо друг от друга), что где-то к осени (2021 года – 24 канал) кадровую историю немножко прикрутим", – подчеркнул Корниенко.

Пусть еще поработает Кабмин, спокойно. Мы понимаем, что каждые увольнения – назначения вызывают реакцию общества,

– сказал нардеп.

Он отметил, что кроме этого, на соответствующие решения Верховная Рада тратит свое время. "Также надо освоиться министрам, начать работать", – отметил Корниенко.

Напомним! Недавно ВР уволила трех человек: министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.

Конкретные персоналии, как считает глава партии, есть смысл обсуждать тогда, когда для этого появляется основание, или их представление по собственному желанию. Ближе к тому, как это будет актуально, все узнают фамилии.

Ведущий программы задал Корниенко уточняющий вопрос, никого из министров не собираются увольнять до осени 2021 года. На это депутат ответил: "Есть такое видение. До осени поработают".

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