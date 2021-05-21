Водночас глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю програми "Перехресний допит" заперечив це. Він сказав, що наразі нових звільнень не планують.

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Кадрових змін наразі не планують

"Ми домовились з Давідом Арахамією (сказали в ефірі, незалежно один від одного), що десь до осені (2021 року – 24 канал) кадрову історію трошки прикрутимо", – наголосив Корнієнко.

Нехай ще попрацює Кабмін, спокійно. Ми розуміємо, що кожні звільнення – призначення викликають реакцію суспільства,

– сказав нардеп.

Він зауважив, що окрім цього, на відповідні рішення Верховна Рада вистачає свій час. "Також треба освоїтись міністрам, почати працювати", – відзначив Корнієнко.

Нагадаємо! Нещодавно ВР звільнила трьох людей: міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Конкретні персоналії, як вважає глава партії, є сенс обговорювати тоді, коли для цього з'являється підстава, або їхнє подання за власним бажанням. Ближче до того, як це буде актуально, всі дізнаються прізвища.

Ведучий програми поставив Корнієнку уточнююче запитання, чи нікого з міністрів не збираються звільняти до осені 2021 року. На це депутат відповів: "Є таке бачення. До осені попрацюють".

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