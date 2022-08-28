У государства-агрессора с кадрами большие проблемы. Полномасштабное вторжение в Украину оно начинало неукомплектованной по всем штатам армией. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Заметьте Прицел на весну: зачем путин увеличивает армию на 140 тысяч человек и поможет ли это ему в войне

Необходимое количество набрать сложно

Киричевский отметил: по состоянию на начало 2022 года штатная численность армии россии должна была достигать 1,01 миллиона человек. Но фактически она насчитывала около 900 тысяч военнослужащих. Следует уточнить, что в состав российских вооруженных сил входит и гражданский персонал.

Вопрос, смогут ли они набрать живую силу для увеличения военнослужащих +140 тысяч, если они не справились с задачей набрать 15 тысяч человек для полного укомплектования так называемого 3 армейского корпуса,

– сказал эксперт.

Так, до августа 2022 года россияне преследовали цель набрать 15 тысяч военнослужащих, подготовить их и попытаться открыть второй фронт из беларуси для наступления на Киев. Они не успели этого сделать за три месяца.

"Поэтому все эти формирования вместо того, чтобы выступить инструментом стратегического перелома, едут как некая пожарная команда на Восток Украины затыкать дыры, которые у россиян возникли из-за того, что они бездумно перебросили войска на южный плацдарм", – подчеркнул эксперт Defense Express.

Путин говорит об увеличении армии на 137 тысяч военнослужащих, вместе с тем, наше ГУР говорит о том, что они хотят отмобилизовать хотя бы 90 тысяч человек. Можно сделать вывод, что проблемы с кадрами у них возникнут еще больше.

кремль пытается изобразить, что россия готова к длительному противостоянию, поэтому всем надо немедленно договариваться с москвой, ведь они "всем покажут". Хотя всем понятно, что король голый,

– подчеркнул Киричевский.

Кроме того, есть соответствующие расчеты: если Европа затянет пояса, зима пройдет относительно легко, ресурсы в поддержку Украины будут. "Никто ни от кого не устал. Напротив, у всех есть решимость покончить с кремлем раз и навсегда", – сказал он.

Решение об увеличении численности армии, по мнению Киричевского, совершенно неудачный шаг. В частности, в контексте фактической мобилизации.

"В таких диктатурах, как путинская, невыполнение приказов вождя – это еще хуже для системы, чем военное поражение. И собственно в информационном противостоянии это тоже у них не срабатывает", – резюмировал он.

К теме – россия готовит третий армейский корпус: смотрите видео