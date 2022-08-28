У держави-агресорки з кадрами великі проблеми. Повномасштабне вторгнення в Україну вона починала неукомплектованою за усіма штатами армією. Про це 24 каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

Зауважте Приціл на весну: навіщо путін збільшує армію на 140 тисяч осіб і чи допоможе це йому у війні

Необхідну кількість набрати складно

Киричевський зауважив: станом на початок 2022 року штатна чисельність армії росії мала сягати 1, 01 мільйона осіб. Але фактично вона налічувала близько 900 тисяч військовослужбовців. Варто уточнити, що до складу російських збройних сил входить і цивільний персонал.

Питання, чи вони зможуть набрати живу силу для збільшення військовослужбовців +140 тисяч, якщо вони не впоралися із завданням набрати 15 тисяч осіб для повного укомплектування так званого 3 армійського корпусу,

– сказав експерт.

Так, до серпня 2022 року росіяни мали на меті набрати 15 тисяч військовослужбовців, підготувати їх і спробувати відкрити другий фронт з Білорусі для наступу на Київ. Вони не встигли зробити цього за три місяці.

"Тому ці усі формування замість того, щоб виступити інструментом стратегічного перелому, їдуть як така собі пожежна команда на Схід України затикати дірки, які у росіян виникли через те, що вони бездумно перекинули війська на південний плацдарм", – підкреслив експерт Defense Express.

путін говорить про збільшення армії на 137 тисяч військовослужбовців, натомість наше ГУР говорить про те, що вони хочуть відмобілізувати бодай 90 тисяч осіб. Можна зробити висновок, що проблеми з кадрами у них виникнуть ще більші.

кремль намагається зобразити, що росія готова до тривалого протистояння, тому усім треба негайно домовлятися з москвою, адже вони "усім покажуть". Хоча усім зрозуміло, що король голий,

– наголосив Киричевський.

Крім того, є відповідні розрахунки: якщо Європа затягне паски, зима пройде відносно легко, ресурси на підтримку України будуть. "Ніхто ні від кого не втомився. Навпаки, усі мають рішучість покінчити з кремлем раз і назавжди", – сказав він.

Рішення про збільшення чисельності армії, на думку Киричевського, – абсолютно невдалий крок. Зокрема, в контексті фактичної мобілізації.

"В таких диктатурах, як путінська, невиконання наказів вождя – це ще гірше для системи, аніж військова поразка. І, власне, в інформаційному протистоянні це теж у них не спрацьовує", – резюмував він.

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