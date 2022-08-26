Згідно з цим указом, росіяни планують збільшити чисельність військових на 137 тисяч. Однак зробити це, ймовірно, буде зовсім не просто. Про це 24 каналу розказав військовий оглядач Денис Попович.

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У росіян будуть проблеми з виконанням плану

Він зауважив, що оголосити мобілізацію офіційно путін не може, а під "соусом" збільшення чисельності збройних сил, можна набрати ще якусь кількість "гарматного м'яса", яким є російські солдати.

Попович нагадав, що не так давно окупанти намагалися сформувати 3-й армійський корпус у Муліно Нижньогородської області. Спершу вони планували набрати близько 80 людей, згодом зменшили цю цифру до більш реальної – 15 тисяч. Врешті-решт, їм вдалося "нашкребти" 10 тисяч людей, який вже відправляють до України.

"Це приклад того, яким чином вони будуть збирати 137 тисяч військовослужбовців. Якщо є проблеми із зібранням 10 – 15 тисяч, то що буде з такою кількістю? А 137 тисяч – це чисельність доволі потужної європейської армії, збройні сили певних країн мають таку чисельність загалом", – каже військовий оглядач.

В окупантів серйозна нестача офіцерів

Крім того, в окупантів є явні проблеми з офіцерами. Їх дуже не вистачає, зокрема й в танкових підрозділах. Це пов'язано з тим, що частина військових з командного складу ворога була "вибита" в Україні. Відтак, російськими бійцями, зокрема й тими, яких потенційно залучать до збройних сил, просто не буде кому командувати.

Тому я передбачаю, що будуть великі проблеми з мобілізацією такого ресурсу. Реальність може бути більш скромною, ніж запланував собі президент росії,

– вважає Попович.

На це вказує і те, як ворог формує корпуси так званої "народної міліції" незаконних квазіреспублік на окупованих територіях Донбасу. Там також проводять мобілізацію і також не вистачає офіцерів.

"Відбувається наступне: офіцерів немає, і на їхні посади йдуть сержанти. На посади сержантів йдуть вчорашні мобілізовані. На посади вчорашніх мобілізованих йдуть ті, кого мобілізували сьогодні", – пояснив оглядач.

Якщо росіяни в тих же умовах вирішать збільшити чисельність своєї армії, вони можуть зіштовхнутись з такою ж проблемою, але вже в масштабах збройних сил росії,

– зауважив він.

росія затягує війну, щоб підготувати резерви

Попович наголосив, що заявлене розширення армії відбудеться не одразу. З указом президента-терориста росіяни почали підготовку, але наслідків варто очікувати аж навесні наступного року. Це говорить про те, що окупанти готуються до продовження війни і таким чином збирають резерв, який буде призначений воювати з Україною.

Пауза у війні, якої зараз так домагаються росіяни, говорячи про припинення вогню, перемовини та перемир'я, потрібна їм саме для того, щоб підготувати ці резерви. На думку оглядача, це дуже небезпечно.

Якщо вони якось його підготують, то вже навесні у них буде новий інструмент для того, щоб починати новий наступ, але вже з більш вигідних території,

– пояснив він.

Тобто якщо загарбники збережуть свій актуальний статус-кво, вони потенційно зможуть наступати вже з Запорізької, Херсонської, Харківської областей. Тому ситуація з затягуванням конфлікту є вигідною для окупантів і досить небезпечною для нас.

Денис Попович прокоментував плани окупантів щодо розширення армії росії: дивіться відео



Нагадаємо, військовий ЗСУ та нардеп Роман Костенко також розповідав про серйозні кадрові проблеми в російській армії. Він пояснив, що на момент повномасштабного вторгнення росії 24 лютого більшість їхніх офіцерів вже були в армії, тобто зараз окупанти фактично не мають кого призивати.