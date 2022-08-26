Согласно этому указу, россияне планируют увеличить численность военных на 137 тысяч. Однако сделать это, вероятно, будет совсем не просто. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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У россиян будут проблемы с выполнением плана

Он отметил, что объявить мобилизацию официально путин не может, а под "соусом" увеличения численности вооруженных сил, можно набрать еще какое-то количество "пушечного мяса", которым являются российские солдаты.

Попович напомнил, что недавно оккупанты пытались сформировать 3-й армейский корпус в Мулино Нижегородской области. Сначала они планировали набрать около 80 тысяч человек, впоследствии снизили эту цифру до более реальной – 15 тысяч. В конце концов, им удалось "наскрести" 10 тысяч человек, которые уже отправляются в Украину.

"Это пример того, каким образом они будут собирать 137 тысяч военнослужащих. Если есть проблемы с собранием 10 – 15 тысяч, то что будет с таким количеством? А 137 тысяч – это численность достаточно мощной европейской армии, вооруженные силы определенных стран имеют такую численность в целом ", – говорит военный обозреватель.

У оккупантов серьезная нехватка офицеров

Кроме того, у оккупантов есть явные проблемы с офицерами. Их очень не хватает, в том числе и в танковых подразделениях. Это связано с тем, что часть военных из командного состава врага была "выбита" в Украине. Следовательно, российскими бойцами, в том числе и потенциально привлеченными к вооруженным силам, просто некому будет командовать.

Потому я предполагаю, что будут большие проблемы с мобилизацией такого ресурса. Реальность может быть более скромной, чем запланировал президент россии,

– считает Попович.

На это указывает и то, как враг формирует корпуса так называемой "народной милиции" незаконных квазиреспублик на оккупированных территориях Донбасса. Там также производят мобилизацию и также не хватает офицеров.

"Происходит следующее: офицеров нет, и на их должности идут сержанты. На должности сержантов идут вчерашние мобилизованные. На должности вчерашних мобилизованных идут те, кого мобилизовали сегодня", – пояснил обозреватель.

Если россияне в тех же условиях решат увеличить численность своей армии, они могут столкнуться с такой же проблемой, но уже в масштабах вооруженных сил россии.

– заметил он.

россия затягивает войну, чтобы подготовить резервы

Попович подчеркнул, что заявленное расширение армии произойдет не сразу. С указом президента-террориста россияне начали подготовку, но последствий следует ожидать весной следующего года. Это говорит о том, что оккупанты готовятся к продолжению войны и таким образом собирают резерв, который будет назначен воевать с Украиной.

Пауза в войне, которой сейчас так добиваются россияне, говоря о прекращении огня, переговоров и перемирий, нужна им именно для того, чтобы подготовить эти резервы. По мнению обозревателя, это очень опасно.

Если они как-то его подготовят, то уже весной у них будет новый инструмент для того, чтобы начинать новое наступление, но уже с более выгодной территории.

– объяснил он.

То есть, если захватчики сохранят свой актуальный статус-кво, они потенциально смогут наступать уже из Запорожской, Херсонской, Харьковской областей. Поэтому ситуация с затягиванием конфликта выгодна для оккупантов и достаточно опасна для нас.

Денис Попович прокомментировал планы оккупантов по расширению армии россии: смотрите видео



Напомним, военный ВСУ и нардеп Роман Костенко также рассказывал о серьезных кадровых проблемах в российской армии. Он пояснил, что на момент полномасштабного вторжения россии 24 февраля большинство их офицеров уже были в армии, то есть сейчас оккупанты фактически не имеют возможности кого-то призывать.