"Король контрабанды" Закарпатья погиб в ДТП, – СМИ

45-летний закарпатец не справился с управлением и погиб в ДТП 11 апреля на Ровненщине. По информации закарпатских СМИ, погибший был известным контрабандистом по прозвищу "Доки".

Авария произошла около 6:40 утра 11 апреля на трассе Киев – Чоп в Ровненской области. Водитель Mercedes не выбрал безопасную скорость, въехал в отбойник и перевернулся в кювет. Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники, за рулем авто был Оттило Горват – известный на Закарпатье, как "Доки".

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Был ли водитель в нетрезвом состоянии – выяснят после медицинской экспертизы.



Авто врезалось в отбойник / Фото пресс-службы Национальной полиции



ДТП произошло в Ровненской области / Фото пресс-службы Национальной полиции

Кто такой "Доки"?Оттило Горвата называют куратором контрабандного коридора в Береговском районе на Закарпатье. Через этот коридор переправляли все – начиная от сигарет и заканчивая наркотиками. На этой частной границе были наблюдательные вышки, забор и контрольные полосы. В ноябре 2019 года "Доки" задержали, дело о контрабандном коридоре передали в суд