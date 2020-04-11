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      "Король контрабанды" Закарпатья погиб в ДТП, – СМИ

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      45-летний закарпатец погиб в ДТП / Пресс-служба Национальной полиции

      45-летний закарпатец не справился с управлением и погиб в ДТП 11 апреля на Ровненщине. По информации закарпатских СМИ, погибший был известным контрабандистом по прозвищу "Доки".

      Авария произошла около 6:40 утра 11 апреля на трассе Киев – Чоп в Ровненской области. Водитель Mercedes не выбрал безопасную скорость, въехал в отбойник и перевернулся в кювет. Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники, за рулем авто был Оттило Горват – известный на Закарпатье, как "Доки".

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      Был ли водитель в нетрезвом состоянии – выяснят после медицинской экспертизы.


      Авто врезалось в отбойник / Фото пресс-службы Национальной полиции


      ДТП произошло в Ровненской области / Фото пресс-службы Национальной полиции

      Кто такой "Доки"?Оттило Горвата называют куратором контрабандного коридора в Береговском районе на Закарпатье. Через этот коридор переправляли все – начиная от сигарет и заканчивая наркотиками. На этой частной границе были наблюдательные вышки, забор и контрольные полосы. В ноябре 2019 года "Доки" задержали, дело о контрабандном коридоре передали в суд

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Полиция Жертвы Аварии и ДТП Контрабанда Ровно
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