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      "Король контрабанди" Закарпаття загинув у ДТП, – ЗМІ: фото

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      45-ий закарпатець загинув у ДТП / Пресслужба Національної поліції

      45-річний закарпатець не впорався з керуванням і загинув у ДТП 11 квітня на Рівненщині. За інформацією закарпатських ЗМІ, загиблий був відомим контрабандистом на прізвисько "Докі".

      Автотроща сталась близько 6:40 ранку 11 квітня на трасі Київ – Чоп у Рівненській області. Водій Mercedes не вибрав безпечної швидкості, в'їхав у відбійник та перекинувся у кювет. Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на власні джерела, за кермом авто був Оттіло Горват – відомий на Закарпатті, як "Докі".

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      Авто врізалось у відбійник / Фото пресслужби Національної поліції


      ДТП сталась на Рівненщині / Фото пресслужби Національної поліції

      Хто такий "Докі"?
      Оттілу Горвата називають куратором контрабандного коридору у Берегівському районі на Закарпатті. Через цей коридор переправляли усе – починаючи від сигарет і закінчуючи наркотиками. На цьому приватному короні були спостережні вежі, паркан та контрольні смуги. У листопаді 2019 року "Докі" затримали, справу про контрабандний коридор передали до суду

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини Закарпаття Поліція Жертви Аварії та ДТП Контрабанда Рівне
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