Королеву госпитализировали в больницу Ригсгоспиталь в Копенгагене. Об этом сообщил королевский двор Дании.

Что известно о госпитализации королевы Дании?

Королеву Дании Маргрете II госпитализировали из-за стенокардии. В заявлении отмечается, что 86-летняя монархиня будет оставаться в больнице в течение выходных для наблюдения и проведения дополнительных медицинских обследований.

Врачи оценивают ее состояние как стабильное, однако фиксируют усталость. Во дворце также сообщили, что королева находится в хорошем настроении, несмотря на госпитализацию. Новую информацию о ее состоянии обещают обнародовать в случае поступления обновлений.

К слову, это не первый случай госпитализации Маргрете II за последние годы. В мае прошлого года ее уже доставляли в больницу из-за простуды, а в 2023 году она перенесла серьезную операцию на спине и долгое время не выполняла своих королевских обязанностей.

Что нужно знать о королеве Дании Маргрете II?

Королева Маргрете II – одна из самых известных монархинь современной Европы, которая более 50 лет возглавляла Данию и вошла в историю как первая женщина на престоле страны за много веков. Она взошла на трон в 1972 году после смерти отца, короля Фредерика IX, и стала символом стабильности и непрерывности датской монархии.

После смерти британской королевы Елизаветы II в 2022 году Маргрете II оставалась единственной женщиной-монархом в мире. В 2024 году она добровольно отреклась от престола, что стало редким и историческим шагом для европейских монархий.

Королева всесторонне поддерживает Украину. Она публично осудила российское вторжение в 2022 году, назвав войну разрушением европейского порядка, а в новогоднем обращении поддержала украинцев и пожелала скорейшего завершения войны и восстановления страны. Также она вспоминала свои встречи с Владимиром Путиным, отмечая его холодное и отстраненное поведение.

Кроме заявлений, Дания под ее моральной поддержкой и через королевские фонды направляла средства на гуманитарную помощь Украине. В 2023 году Маргрете II также принимала в Копенгагене Владимира Зеленского и Елену Зеленскую, подчеркивая солидарность с украинским народом и благодарность датчан за помощь беженцам.

Последние политические новости Дании

В Дании состоялись досрочные парламентские выборы, которые завершились без четкого большинства. Социал-демократическая партия премьер-министра Метте Фредериксен одержала победу, однако не получила достаточного количества мандатов для самостоятельного формирования правительства.

После встречи с королем Фредериком X Фредериксен подала в отставку, что является стандартной процедурой в случае отсутствия парламентского большинства. Она предложила политическим силам начать консультации по формированию нового правительства.

Причиной политической неопределенности стал распад предыдущей правительственной коалиции, которая не смогла обеспечить необходимые 90 мандатов и получила лишь 70. Несмотря на отставку, Фредериксен временно исполняет обязанности премьера.