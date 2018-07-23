Королева подарила принцу Гарри и Меган Маркл новый особняк, – СМИ

Елизавета II во второй раз сделала щедрый подарок своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл. В собственность молодоженов теперь перейдет коттедж в центре парка Home Park в Виндзоре – Adelaide Cottage.

По информации СМИ, элегантный домик Adelaide Cottage ранее принадлежал Питеру Таунсенду, – офицеру военно-воздушных сил. Ранее он имел тайный роман с младшей сестрой королевы – принцессой Маргарет и даже претендовал на ее руку и сердце после развода с собственной женой. После долгого "прессинга" со стороны королевской семьи и прессы пара впоследствии объявила о своем разрыве.

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В красивом коттедже остался камин из египетского мрамора, гостиная с панелями из красного дерева и потолок, украшенный золотыми дельфинами. Так во владениях семь выходов в Виндзорский замок, который обеспечит паре безопасность и приватность.



Adelaide Cottage на полотне художника Кейлеб Роберта Стэнли 1839 года

Инсайдеры изданий также сообщают, что Меган и Гарри совсем скоро переедут в новый дом, но пока они проживают в коттедже Ноттингем, где принц сделал предложение Маркл.

Ранее сообщалось, что после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл королева подарила им коттедж в Йорке, который расположен на территории поместья королевы в Сандрингеме в Норфолке.