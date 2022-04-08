Отмечается, что на этот раз королевской бригаде удалось обезвредить "Орлан-30". Известно, что в отличие от своего предшественника, беспилотник может летать на расстояние до 300 километров от пункта управления.

Читайте также Бойцы "Азова" в Мариуполе уничтожили вражескую БМП с экипажем

Как выглядит сбитый "Орлан"

Несмотря на более мощные характеристики, скорость полета 150 километров в час и возможность летать более 5 часов, беспилотник имеет признаки причастности к России. Так, наши защитники отметили, что особенно их повеселил "бачок" с горючим.

Сбит беспилотник "Орлан-30" / Фото фейсбук 24 ОМБр имени короля Даниила

7 апреля воины Королевской бригады сообщили об успешной посадке "Орлан-10".

Сегодняшний день выдался еще успешнее. На этот раз уже более современная модель упомянутого беспилотного летательного аппарата – "Орлан-30" посажена украинскими защитниками,

– написали они на своей странице.

Напомним, ранее воины Королевской бригады показали, как красиво пылает техника россиян. В опубликованном видео горит, взрывается и разлетается на десятки метров боекомплект россиян на Луганщине.

К теме – оккупант привел ВСУ на позиции орков убегая от дрона: курьезное видео