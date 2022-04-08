Зазначається, що цього разу Королівській бригаді вдалося знешкодити "Орлан-30". Відомо, що на відміну від свого попередника, безпілотник може літати на відстань до 300 кілометрів від пункту керування.

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Як виглядає збитий "Орлан"

Попри потужніші характеристики, швидкість польоту 150 кілометрів за годину та можливість літати понад 5 годин, безпілотник має ознаки причетності до Росії. Так, наші захисники відзначили, що особливо їх повеселив "бачок" із пальним.

Збитий безпілотник "Орлан-30" / Фото фейсбук 24 ОМБр імені короля Данила

7 квітня воїни Королівської бригади повідомили про успішну посадку "Орлан-10".

Сьогоднішній день видався ще успішнішим. Цього разу уже сучасніша модель згаданого безпілотного літального апарату – "Орлан-30" посаджена українськими захисниками,

– написали вони на своїй сторінці.

Нагадаємо, раніше воїни Королівської бригади показали, як красиво палає техніка росіян. В опублікованому відео палає, детонує і розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині.

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